Еще несколько ударов – и у России не будет сил на войну: авиаэксперт разобрал серьезные проблемы противника

Силы обороны Украины в ночь на 13 июля нанесли атаки с помощью беспилотников по нескольким российским регионам. Атаки на Россию стали уже обычным явлением. Украина обнаружила ее уязвимые места. Среди них – нефтеперерабатывающие заводы.

Об этом в эфире 24 Канала озвучил авиационный эксперт Валерий Романенко, добавив, что нефтеперерабатывающая отрасль России в настоящее время практически полностью находится под ударом.

Ослабление России: СОУ сосредоточились на нескольких точках

Из 38 мощных НПЗ 37, как подчеркнул авиаэксперт, подверглись атакам, а по некоторым наносили удары по 15 раз. Он отметил, что переработка нефти – это крайне чувствительная сфера для российской экономики.

Нет топлива – нет боевых действий, потому что отсутствует доставка на передовую всего необходимого для деятельности войск, не осуществляется подвоз снарядов для артиллерии,

– пояснил Романенко.

Сегодня украинские защитники своими действиями превращают оккупированный Крым из полуострова в остров. Россия, захватив его, должна обеспечивать там в настоящее время жизнедеятельность, но с этим не справляется. Топливный кризис только обостряется и порождает новые проблемы. Авиаэксперт прогнозирует, что в дальнейшем ситуация в Крыму будет только ухудшаться.

Там скоро будет как на Марсе, а жизни на Марсе нет. Там нет электричества, топлива, оттуда начинают эвакуировать некоторые российские службы безопасности, воинские части, которые находятся под постоянными ударами,

– рассказал Романенко.

Подробнее о стратегии СОУ в отношении России: смотрите в видео

Параллельно СОУ нацелились на судоходство в Азовском море. Это, как подчеркнул авиаэксперт, тоже очень чувствительная статья для всего юга России: с каждым днем становится все больше поврежденных танкеров.

Сначала речь шла о 34, а сейчас уже о 60 поврежденных судах российского торгового флота. Это фактически локдаун морской транспортной составляющей России. Еще несколько подобных ударов, и перед Россией встанут такие проблемы, что ей уже будет не до войны,

– констатировал Романенко.

Подводя итог, авиаэксперт подчеркнул, что если Силы обороны Украины усилят удары по российским военным предприятиям и начнут производить собственное баллистическое оружие, то тогда условия перемирия для российской стороны, которые будет определять Киев, станут более жесткими.