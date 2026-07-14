Про це в етері 24 Каналу зазначив авіаційний експерт Валерій Романенко, додавши, що нафтопереробна сфера Росії нині практично вся перебуває під ударом.

Ослаблення Росії: СОУ зосередились на кількох точках

З 38 потужних НПЗ 37, як наголосив авіаексперт, зазнали атак, а по деяких били по 15 разів. Він зауважив на тому, що перероблення нафти – це вкрай чутлива сфера для російської економіки.

Нема палива – нема бойових дій, бо відсутнє доставлення до передової всього необхідного для діяльності військ, не здійснюється підвезення снарядів до артилерії,

– пояснив Романенко.

Сьогодні українські оборонці своїми діями перетворюють окупований Крим з півострова на острів. Росія, захопивши його, повинна забезпечувати там наразі життєдіяльність, але з цим не справляється. Паливна криза лише заготстрюється і породжує нові проблеми. Авіаексперт прогнозує, що надалі ситуація у Криму буде лише погіршуватися.

Там скоро буде як на Марсі, а життя на Марсі нема. Там немає електрики, пального, звідти починають евакуювати деякі російські служби безпеки, військові частини, які перебувають під постійними ударами,

– розповів Романенко.

Детальніше про стратегію СОУ щодо Росії: дивіться у відео

Паралельно СОУ націлились на судноплавство в Азовському морі. Це, як підкреслив авіаексперт, теж дуже чутлива стаття для всього півдня Росії, з кожним днем стає дедалі більше пошкоджених танкерів.

Спочатку мовилося про 34, а зараз вже про 60 пошкоджених суден російського торгівельного флоту. Це фактично локдаун морського транспортного складника Росії. Ще кілька подібних ударів, і перед Росією стануть такі проблеми, що їй вже буде не до війни,

– констатував Романенко.

Підсумовуючи, авіаексперт наголосив, що якщо Сили оборони України посилять удари по російських військових підприємствах і виготовить власну балістичну зброю, то тоді умови перемир'я для російської сторони, які окреслюватиме Київ, будуть жорсткішими.