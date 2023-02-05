В Белгородской области был "хлопок": СМИ пишут о падении ракеты или самолета
В Белгородской области снова неспокойно. Местные жалуются на громкие взрывы.
В сети уже пишут о падении российской ракеты или самолета. Об этом информирует 24 Канал.
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О взрывах в Белгородской области в сети начали сообщать около 13 часов. Следует отметить, что утром 5 февраля российские захватчики атаковали Харьков. Оккупанты пытались обстрелять город из Белгородской области. По одной из версий, произошел неудавшийся для врага пуск ракеты и снаряд просто упал.
Взрыв в Белгородской области: смотрите видео
Позже в сети сообщили о вероятном падении самолета. Приблизительно в 20 километрах от российско-украинской границы поднялся столб дыма. Заметим, что официальных подтверждений пока нет.
"В небе гудело что-то две минуты, а потом бах", – отметил житель поселка Дубово.
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Российские террористы в очередной раз обстреляли Харьков
- Около 08:20 5 февраля оккупанты ударили ракетами по центру города. Под прицелом врага оказалась гражданская инфраструктура.
- В Харьковской прокуратуре сообщили, что, по предварительным данным, россияне атаковали город ракетами С-300.
- Одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения. Ранен охранник.
- Другая вражеская ракета попала возле жилого дома. Пострадали четыре жителя. В частности, 58-летний мужчина, две женщины в возрасте 54 лет и 83-летняя женщина.
- Корреспондент 24 Канала Анна Черненко рассказала, что в результате российских обстрелов повреждено более 10 домов.