Жаркая ночь в Брянске и Калуге: горят подстанции, сообщают об атаке дронов

В ночь на 20 апреля в России началось настоящее "веселье". В Брянске сообщают о пожаре на энергетическом объекте. Без внимания не остались еще по меньшей мере две области.

Российские СМИ сообщают, что Белгородскую, Курскую и Брянскую области страны-агрессора атаковали беспилотники. Отмечается, что брянских Выгоничах на месте падения дрона возник пожар, передает 24 Канал.

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Пожар на российской подстанции

В Выгоницком районе, что в России, ночь оказалась несколько неспокойной. Так, по данным российских СМИ, в Брянской области вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Это подтвердил и местный губернатор Александр Богомаз.

В Брянской области подстанция: смотрите видео

После сообщений о возгорании на подстанции он сразу заверил, что пожар на объекте возник в результате падения сбитого беспилотника.

В результате БпЛА в Брянской области возникло возгорание: смотрите видео

Впоследствии местные жители начали писать в сети, что перед пожаром было хорошо слышно около 5 – 6 взрывов, а в воздухе работала знаменитая российская "пе-ве-о", результаты работы которой никогда не прекращали удивлять.

В Выгоничах горит объект энергетической инфраструктуры: смотрите видео

Впоследствии губернатор подтвердил, что над Брянской областью якобы было сбито 6 БпЛА. Ну и конечно что не обошлось без сообщений о "потерь нет", пострадавших якобы тоже.

Взрывная ночь добралась и до Калуги

Российским подстанциям очевидно сегодня не везет, поскольку в Калужской области также произошел взрыв на энергетическом объекте.

Как заверил местный губернатор Владислав Шапша, этой ночью из-за "взрыва БпЛА" в Малоярославецком районе возле подстанции было "незначительно повреждено энергетическую инфраструктуру". Однако зная "скромность" россиян в освещении таких вопросов, пока точно неизвестно уровень повреждения.

Пострадавших нет. Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения,

– заявил он.

Ну и куда же без Белгорода

Согласно сообщениям россиян, возле города Старый Оскол на месте падения дрона возник пожар. По их словам, над территорией Белгородской области силами ПВО якобы были уничтожены три беспилотных летательных аппарата.

Местные паблики в сети сообщают, чтобы возле города Старый Оскол раздались взрывы и в небе была видна яркая вспышка. Очевидцы сняли пожар за городом. В некоторых районах города частично исчез свет и электроэнергия. Вокруг города расположены российские военные части.

В Белгороде жалуются на атаку беспилотников: смотрите видео

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке БПЛА на село Истобное Губкинского городского округа.

В результате падения без детонации пострадавших нет, повреждена летняя веранда частного жилого домовладения. Оперативные службы работают на месте происшествия,

– сообщил он.

В частности, силы российской "пе-ве-о" над Курской областью якобы уничтожили уже пять беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.