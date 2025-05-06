Пусть боится: может ли Украина ударить по Москве на 9 мая

В Кремле опасаются атак украинских беспилотников во время 9 мая. В свое время Россия била ракетами по Киеву, когда там находились должностные лица из стран Запада.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валерий Дымов, отметив, что различные приспешники Путина агрессивно отреагировали на заявление Зеленского, что Украина не рекомендует посещать страну-агрессора. В том числе и на 9 мая.

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Ударит ли Украина по Москве

Как отметил Дымов, лидеры, которые прибудут на парад к 9 мая в Москву, будут помогать Путину выходить из изоляции. Российский диктатор явно хотел бы, чтобы этот парад стал для него большой победой. Но он опасается атак украинских беспилотников. И пусть боится.

В свое время Россия била по Украине, когда сюда приезжали чиновники не только с Запада. К примеру, были ракетные удары во время визита африканской делегации в 2023 году. Стоит вспомнить и ракетную атаку по Киеву в 2022 году, когда приезжал генсек ООН Антониу Гутерреш.

Мы не должны что-то гарантировать. Но не думаю, что будут удары по Красной площади. Это было бы слишком показательно,

– сказал Дымов.

Добавим, уже известно, что глава Китая Си Цзиньпин 9 мая посетит парад в Москве. Он будет находиться в России в течение 7-10 мая.