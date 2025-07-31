"Завод бомбят": в российской Пензе дроны попали в "промышленное предприятие"
- Ночью 31 июля в российском городе Пенза дроны атаковали промышленное предприятие, которое специализируется на производстве средств связи для российских вооруженных сил, вызвав пожар.
- Губернатор Пензенской области подтвердил атаку без жертв или серьезных разрушений, одновременно на территории области были введены временные ограничения мобильного интернета для противодействия дронам.
В ночь на 31 июля в российском городе Пенза прогремели взрывы. В Центре противодействия дезинформации при СНБО подтвердили, что украинские дроны ударили по радиозаводу.
О взрывах сообщили местные паблики. Позже появился комментарий от губернатора об атаке на "одно из промышленных предприятий", сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Какие последствия атаки на радиозавод в Пензе?
Примерно в час ночи 31 июля на территории Пензенской области был официально объявлен режим "беспилотной опасности". Вскоре в Пензе прогремели взрывы и произошел крупный пожар.
В местных пабликах появились видео, на которых зафиксирован пролет дрона. За кадром звучит комментарий местной жительницы: "Завод бомбят!".
Пролет дрона в Пензе: смотрите видео
Позже губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подтвердил атаку на одно из промышленных предприятий российского областного центра.
Момент взрыва в Пензе: смотрите видео
Он сообщил об атаке "вражескими беспилотниками", отметив, что "жертв и разрушений нет".
Есть возгорание на территории предприятия, которое сейчас устраняют,
– пояснил губернатор Пензенской области.
Он добавил, что на месте работают службы экстренного реагирования. Также в целях безопасности на территории области действуют временные ограничения мобильного интернета, что позволяет ограничивать действие БПЛА.
Пожар в Пензе после атаки дронов: смотрите видео
Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, подтвердил атаку на радиозавод в Пензе.
По его словам, предприятие специализируется на производстве современных средств связи для вооруженных сил России, а именно на:
- мобильных комплексах управления;
- системах автоматизированного боевого управления;
- радиостанциях для российских сухопутных войск, воздушно-десантных войск и ракетных войск стратегического назначения;
- модернизированных командно-штабных машинах (КШМ) на базе бронетехники.
Коваленко подчеркнул, что предприятие является важным для российского военно-промышленного комплекса.
Кроме Пензенской области, ночью 31 июля, дроны атаковали также Волгоградскую, Воронежскую, Белгородскую, Тамбовскую, Ростовскую и оккупированный Крым.
Напомним, что 30 июля в Башкортостане в России, в городе Уфа, обрушилось общежитие Кооперативного техникума. Это четвертое за неделю обрушение. Здание давно не функционировало как общежитие и люди там не проживали, поэтому из-за падения фасада никто не пострадал.