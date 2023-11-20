Еще несколько РЛС россиян поражены в Курской области: разведка показала захватывающие кадры

Накануне вблизи населенного пункта Дмитриев обнаружили радиотехническую позицию агрессора. Разведчики поразили радиолокационные станции захватчиков.

Об этом сообщили в ГУР МО. Также показали соответствующие кадры поражения российской техники, пишет 24 Канал.

Читайте также В рамках операции, – в ГУР прокомментировали схождение вагонов в Рязанской области

Потери агрессора уточняют

Радиотехническая позиция врага в Курской области была обнаружена 18 ноября.

Поражение получили две дорогие российские радиолокационные станции – РЛС 55Ж6 "Небо" и, вероятно, "Гамма-С1Е",

– отметили в ГУР.

Добавили, что общие потери противника уточняются. Заметим, на обнародованных кадрах хорошо видно, как у оккупантов "подгорело".

В Курской области поразили 2 российских РЛС: смотрите видео

Интересно! Раньше источники 24 Канала сообщали, что 28 сентября дрон СБУ обнаружил и ликвидировал вражескую радиолокационную станцию "Каста" возле населенного пункта Гирьи Беловского района Курской области.

Кстати, оккупанты хвастались, что радиолокационная система якобы "может" определять воздушные цели на "предельно малых высотах".