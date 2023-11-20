Еще несколько РЛС россиян поражены в Курской области: разведка показала захватывающие кадры
Накануне вблизи населенного пункта Дмитриев обнаружили радиотехническую позицию агрессора. Разведчики поразили радиолокационные станции захватчиков.
Об этом сообщили в ГУР МО. Также показали соответствующие кадры поражения российской техники, пишет 24 Канал.
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Потери агрессора уточняют
Радиотехническая позиция врага в Курской области была обнаружена 18 ноября.
Поражение получили две дорогие российские радиолокационные станции – РЛС 55Ж6 "Небо" и, вероятно, "Гамма-С1Е",
– отметили в ГУР.
Добавили, что общие потери противника уточняются. Заметим, на обнародованных кадрах хорошо видно, как у оккупантов "подгорело".
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Интересно! Раньше источники 24 Канала сообщали, что 28 сентября дрон СБУ обнаружил и ликвидировал вражескую радиолокационную станцию "Каста" возле населенного пункта Гирьи Беловского района Курской области.
Кстати, оккупанты хвастались, что радиолокационная система якобы "может" определять воздушные цели на "предельно малых высотах".