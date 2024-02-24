Об этом 24 Каналу сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. В частности, потеря НПЗ и других отраслевых объектов бьет по экономике России и их оборонной промышленности.

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"Если даже технически в обход санкций, россияне могли закупить станки для изготовления снарядов, то без сырья – не будет материала. Станки останутся большой кучей металла", – объяснил военный.

Положительные тенденции

Россияне теряют критические объекты, которые помогают им в войне. Минусуется техника (падение МИГов и А-50) и это все взаимосвязано, отметил Тимочко. ПВО врага имеет свои пробелы.

"Это серьезно психологически влияет на россиян. Они помнят то время, когда Путин искал причины второго вторжения в Чечню и взрывал жилые дома. Они понимают, что это может произойти у них и сейчас. А ликвидация заводов влияет на их функционирование, работники теряют рабочие места и становятся безработными. Резко падают доходы – очень скромным становится холодильник. И здесь появляется диссонанс с тем, что им рассказывают по телевизору", – объяснил Тимочко.

Это работа на долговременную стратегическую перспективу.

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