Про це 24 Каналу сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Зокрема, втрата НПЗ та інших галузевих об'єктів б'є по економіці Росії та їхній оборонній промисловості.

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"Якщо навіть технічно в обхід санкцій, росіяни могли закупити станки для виготовлення снарядів, то без сировини – не буде матеріалу. Станки залишаться великою купою металу", – пояснив військовий.

Позитивні тенденції

Росіяни втрачають критичні об'єкти, які допомагають їм у війні. Мінусується техніка (падіння МІГів та А-50) і це все взаємопов'язано, наголосив Тимочко. ППО ворога має свої прогалини.

"Це серйозно психологічно впливає на росіян. Вони пам'ятають той час, коли Путін шукав причини другого вторгнення в Чечню і підривав житлові будинки. Вони розуміють, що це може відбутися у них і зараз. А ліквідація заводів впливає на їхнє функціонування, працівники втрачають робочі місця і стають безробітними. Різко падають доходи – дуже скромним стає холодильник. І тут з'являється дисонанс з тим, що їм розповідають по телевізору", – пояснив Тимочко.

Це робота на довготривалу стратегічну перспективу.

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