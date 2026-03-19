Сделать ракеты теперь не так то просто: Коваленко раскрыл детали серьезных проблем у россиян

В результате удачных дипстрайков у россиян постепенно возникают отдельные сложности с производством боевых частей к боеприпасам разного типа. Речь идет также и о ракетах.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Какие проблемы имеют россияне с производством ракет?

Андрей Коваленко отметил, что за месяц под ударом было не менее 5 предприятий химической промышленности врага, по несколько раз каждое. Они вовлечены в процессе производства боеприпасов и ракет, причем без них оно невозможно как таковое.

Кроме этого, атакованы производители микроэлектроники, также Уоткинский завод, который делает "Искандеры", "Орешник" и другие ракеты. Все это влияет на логистику производства, поставки на фронт и сбивает планы россиян,

– объяснил руководитель ЦПД.

Лейтенант отметил, что на самом деле единственный действенный способ остановить Россию – это остановить их военно-промышленный комплекс.

"Конечно, Россия получает боеприпасы от КНДР, но логистику интенсивной войны без собственного ВПК страна-агрессор не вывезет", – резюмировал Коваленко.

