Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.
Какие проблемы имеют россияне с производством ракет?
Андрей Коваленко отметил, что за месяц под ударом было не менее 5 предприятий химической промышленности врага, по несколько раз каждое. Они вовлечены в процессе производства боеприпасов и ракет, причем без них оно невозможно как таковое.
Кроме этого, атакованы производители микроэлектроники, также Уоткинский завод, который делает "Искандеры", "Орешник" и другие ракеты. Все это влияет на логистику производства, поставки на фронт и сбивает планы россиян,
– объяснил руководитель ЦПД.
Лейтенант отметил, что на самом деле единственный действенный способ остановить Россию – это остановить их военно-промышленный комплекс.
"Конечно, Россия получает боеприпасы от КНДР, но логистику интенсивной войны без собственного ВПК страна-агрессор не вывезет", – резюмировал Коваленко.
Где в России было громко в последнее время?
Ночью 19 марта дроны совершили атаку на химический завод "Азот" в Невинномысске в России. Это предприятие важно для российской армии, поскольку производит вещества, необходимые для производства артиллерийских снарядов.
Днем ранее Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны атаковали авиастроительный завод "Авиастар" в Ульяновской области и авиаремонтный завод в Новгородской области России. Там повреждена инфраструктура и военные самолеты.
А в ночь на 14 марта в России была серия взрывов из-за атаки беспилотников на химический завод в Тольятти и нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.