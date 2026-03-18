Внутри паника: какие проблемы Кремля запустили украинские атаки

Из-за атак Украины по объектам на российской территории среди оккупантов распространяется паника. Российские депутаты, военкоры и другие открыто говорят, что площадь России слишком велика, чтобы защитить ее всю от украинских атак.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил 24 Каналу, что, в частности, украинские удары вызвали ссоры между российскими силовыми структурами. Также так называемые Z-военкоры становятся все более агрессивными.

Почему россияне паникуют?

Сергей Кузан подчеркнул, что в России сейчас происходят интересные процессы. В частности, 14 марта Москву массированно атаковали дроны. Был выключен не просто интернет во многих районах, а мобильная связь.

Очевидно, что российское руководство не безосновательно считало, что украинские беспилотники используют сотовые вышки в самой Москве и области. Таким образом они способны истощать российскую ПВО и заставить тратить дорогие боеприпасы. Ведь на защиту Московской области тратятся значительно дороже снаряды, чем других регионов.

То есть фактически несколько сотен украинских дронов, несколько сотен убытков означает, что российский бюджет не дополучил колоссальную сумму. А самое главное, что резервы врага казались бесконечными, но видим, что не хватает всего на то, чтобы закрыть российскую территорию,

– пояснил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

В частности, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что ни один регион России не является безопасным из-за украинских атак. Даже Урал, который считался наиболее защищенным на территории страны-агрессора. Именно там расположена промышленность, которая должна была бы обеспечить жизнедеятельность тогда еще Советского Союза на случай войны со странами НАТО.

ФСБ и ФСО буквально парализовали центр Москвы, проверяли документы, телефоны. Там устраивали облавы, искали украинских диверсантов, шпионов. По свидетельству некоторых москвичей, они имели на это основания. Они реально считают, что атаки на Москву осуществляется с помощью именно местных ячеек движения сопротивления, которые действуют в интересах Украины,

– отметил Кузан.

Была определенная информационная волна от российских силовиков и военных. Вероятно, таким образом они пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы перетянуть внимание Владимира Путина и получить для себя дополнительные деньги.

Панические настроения в российских Z-каналах. Они прямо говорят, что "мы ничего не можем сделать". Говорят, что воевать таким образом, когда Украина увеличивает производство стратегических беспилотников, появилась крылатая ракета, а на лето еще появится баллистика, нет смысла,

– сказал эксперт.

Также звучат тезисы о том, что, мол, какая это демилитаризация, когда Украина наращивает свое собственное оружие. В то же время Россия несет все большие убытки.

Что известно о последних атаках на Россию?