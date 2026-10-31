Беспокойная ночь для России и оккупантов на ВОТ: дроны устроили пожары, в том числе на НПЗ

Ночь на 31 октября оказалась неспокойной в России и на временно оккупированных территориях. Дроны добрались до Уфы и Луганской области.

Об этом пишет Exilenova+.

Что атаковали дроны?

Беспилотники этой ночью посетили Республику Башкортостан. В промышленной зоне Уфы раздались взрывы. Также там приостановили работу международного аэропорта.

Местные жители поделились кадрами, на которых видно, как над российским регионом пролетают дроны, а затем в небо поднимается дым. Впоследствии стало известно о пожаре на местном нефтеперерабатывающем заводе в результате атаки.

В Уфе горит НПЗ / Exilenova+

Ограничения на прием и отправку самолетов также вводились в соседних Казани и Самаре.

Шумно было и на временно оккупированной части Луганской области. После атаки ударных БПЛА там вспыхнули пожары. Пока не уточняется, что именно там могло быть поражено.

Последствия налета дронов на Луганскую область / Exilenova+

Кроме того, в Калининграде произошел масштабный блэкаут. Причины отключений электроэнергии пока неизвестны, но россияне жалуются, что отключения носят масштабный характер.

Отключение электроэнергии в Калининграде: смотрите видео

Напомним, накануне дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области России. На спутниковых снимках над предприятием видно густое облако черного дыма. Из-за него было невозможно точно определить масштабы и места поражений.