Появился шанс полностью уничтожить флот, который Россия спрятала: обзор фронта от Свитана

Россияне жаловались, что в ночь на 15 ноября беспилотники атаковали Крымское в России, недалеко от Керченского моста. Предположительно, дроны могли поразить российскую авиабазу.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке на 24 Канале заметил, что сейчас известно о применении 50 беспилотников, хотя с украинской стороны официально не сообщалось об атаке.

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Дроны, предположительно, атаковали авиабазу в России

По словам Свитана, на авиабазе в Крымском базировалась тактическая авиация оккупантов, которую они применяли для атак по Югу Украины. В частности, по Запорожскому и Восточному фронтам. Также Крымское располагается неподалеку Новороссийска, куда Россия сейчас перебросила подавляющее большинство уцелевшего Черноморского флота, поэтому тамошняя авиация также прикрывает саму Новороссийскую бухту и терминал.

"Уничтожение этого сектора ПВО – это также возможность наконец подойти к уничтожению Новороссийского порта и терминала", – отметил полковник запаса ВСУ.

Войска КНДР уже на Юге

Партизаны с оккупированных территорий рассказывают, что на Юге нашего государства уже заметили северокорейских военных. По словам Свитана, они находятся на части Херсонского на Запорожского фронтов, однако пока это только инженерные войска КНДР.

Это части северокорейцев, которые сопровождают поставки боеприпасов. Эти офицеры были с самого начала – с первых партий, просто увеличилось их количество,

– объяснил военный эксперт.

Итак, это не линейные части войска КНДР, а только сопровождение. В то же время линейные части северокорейцев Россия заводит на Курщину.