Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні на 24 Каналі зауважив, що нині відомо про застосування 50 безпілотників, хоча з українського боку офіційно не повідомлялося про атаку.

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Дрони, імовірно, атакували авіабазу в Росії

За словами Світана, на авіабазі у Кримському базувалася тактична авіація окупантів, яку вони застосовували для атак по Півдню України. Зокрема, по Запорізькому та Східному фронтах. Також Кримське розташовується неподалік Новоросійська, куди Росія нині перекинула переважну більшість вцілілого Чорноморського флоту, тому тамтешня авіація також прикриває саму Новоросійську бухту та термінал.

"Знищення цього сектору ППО – це також можливість нарешті підійти до знищення Новоросійського порту та терміналу", – зауважив полковник запасу ЗСУ.

Війська КНДР вже на Півдні

Партизани з окупованих територій розповідають, що на Півдні нашої держави вже помітили північнокорейських військових. За словами Світана, вони перебувають на частині Херсонського на Запорізького фронтів, проте поки це лише інженерні війська КНДР.

Це частини північнокорейців, які супроводжують постачання боєприпасів. Ці офіцери були з самого початку – з перших партій, просто збільшилася їхня кількість,

– пояснив військовий експерт.

Отже, це не лінійні частини війська КНДР, а лише супроводження. Водночас лінійні частини північнокорейців Росія заводить на Курщину.