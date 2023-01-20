Хороший знак, – Жданов объяснил, зачем Россия выставляет "Панцири" на крышах админзданий

Россияне отдают себе отчет, что поражение военных объектов на территории их страны вполне возможно. Они уже начали к этому готовиться, устанавливая системы защиты на крышах админзданий.

Это означает, что миф о непреодолимом российском ПВО, существовавшем до взрывов на аэродроме "Энгельс", окончательно разрушен. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Олег Жданов.

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Взрывы в Москве станут катастрофой для Кремля

Накануне в России приняли решение о взимании в район Москвы ЗРК "Бук", Тор (средний радиус действия) и С-400 (дальний радиус действия).

Сейчас мы наблюдаем последний шаг – ЗРК ближнего радиуса действия. То есть Москва с нуля строит глубоко эшелонированную противовоздушную оборону. Значит, они считают, что в московском небе вполне могут появиться самолеты другой страны,

– утверждает Жданов.

В основном такая система рассчитана на противодействие дронам и самолетам. О ракетах речь не идет.

"В "Энгельс" что-то прилетело. Возможно, завтра в здание фсб на Лубянке тоже что-то прилетит. Даже в сам Кремль", – говорит Жданов.

Сегодня Россия официально признала полное отсутствие стационарной системы ПВО страны. Они предполагают, что в Москву могут долететь какие-то летательные аппараты.

Это очень хороший знак. Они не рассчитывают завтра на окончательную победу в этой войне,

– подчеркивает военный эксперт.

По мнению Жданова, поражение военных объектов в Москве и в окрестностях может повлечь социальный взрыв в России. У этих людей культ армии и вера в то, что она непобедима – очень мощные. Россияне до сих пор не могут смириться с тем, что они ушли из Киевской области и покинули Херсон. Там раздаются замечания с критикой в адрес руководства государства-агрессора.

"Если в Москве что-то рваное – это станет катастрофой для политического руководства России. И она, кстати, повлияет на внутриполитическую ситуацию в стране", – подытожил Жданов.

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