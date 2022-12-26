Россия явно не останется без "подарка" на Новый Год, – политолог про новые взрывы в Энгельсе

На аэродроме в Энгельсе снова раздались взрывы. Пока официальной информации нет, но, очевидно, что и в Новый Год Россия не останется без "подарка".

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Ранее сообщалось о том, что на аэродроме "Энгельс" мог быть поражен пункт управления базой.

Важно Взрывы и пожар на аэродроме в Энгельсе 26 декабря: все, что известно

Украина убила страх ударов по России

Давидюк отметил, что суперсовременное оружие, которое нам предоставят партнеры, не должно лететь на территорию России, но в Крым – да, потому что это территория Украины. В Украине есть светлые головы даже в эти темные времена, которые могут придумать, как отправить старый "Чиж" на 1000 километров. Но сейчас, как говорил Марадона, в Энгельсе на Рождество сработала "рука Бога".

Украина, что мне больше всего нравится, полностью убила страх атаки по территории России. Сейчас нужно снять барьер атаки по Москве, потому что это посеет страх внутри самой Москвы, среди населения, среди Путина. Кремль выглядит достаточно симпатично, это центр принятия решений, как говорит Путин, где сидят террористы, поэтому вспышки на Новый Год, но не фейерверки выглядели бы неплохо.

– заметил политолог.

Давидюк о новых взрывах в Энгельсе: смотрите видео

Украинские удары математически высчитаны

Он продолжил, что без "подарка" на Новый Год Россия точно не останется. Россияне вели себя плохо, поэтому будут наказаны. Конечно, лучшим подарком был бы удар в бункер, его уничтожение вместе с дедом.

"Украина очень стратегически работает, она не делает что-то ради эмоций. Все, что делает Украина, математически высчитано. Каждая гривна, которую мы инвестируем в "хлопок", пожар, дрон, это один до миллиарда. То есть условный дрон за 2 тысячи долларов уничтожает их ракет минимум на миллиард", – подчеркнул Давидюк.

Новые взрывы в России: последние новости