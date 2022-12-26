Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Раніше повідомлялось про те, що на аеродромі "Енгельс" міг бути вражений пункт управління базою.

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Україна вбила страх ударів по Росії

Давидюк зазначив, що суперсучасна зброя, яку нам нададуть партнери, не має летіти на територію Росії, але у Крим – так, бо це територія України. В Україні є світлі голови навіть у ці темні часи, які можуть вигадати, як відправити старий "Чиж" на 1000 кілометрів. Та нині, як колись казав Марадона, в Енгельсі на Різдво спрацювала "рука Бога".

Україна, що мені подобається найбільше, повністю вбила страх атаки по території Росії. Зараз треба зняти бар'єр атаки по Москві, бо це посіє страх усередині самої Москви, серед населення, серед Путіна. Кремль виглядає достатньо симпатично, це центр прийняття рішень, як каже Путін, де сидять терористи, тому спалахи на Новий Рік, але не феєрверки виглядали б непогано,

– зауважив політолог.

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Українські удари математично вираховані

Він продовжив, що без "подарунка" на Новий Рік Росія точно не залишиться. Росіяни поводили себе погано, тож будуть покарані. Звісно, найкращим подарунком був би удар у бункер, його знищення разом з бункерним дідом.

"Україна дуже стратегічно працює, вона не робить щось заради емоцій. Усе, що робить Україна, математично вираховано. Кожна гривня, яку ми інвестуємо в "бавовну", пожежу, дрон, це один до мільярда. Тобто умовний дрон за 2 тисячі доларів знищує їхніх ракет мінімум на мільярд", – наголосив Давидюк.

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