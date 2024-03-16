Удары по вражеским НПЗ и складам оружия: Буданов ответил, как это может повлиять на боевые действия

Глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал последствия атак на нефтеперерабатывающие заводы в России и склады боеприпасов.

По словам Кирилла Буданова, эффективные удары по энергетическим и другим стратегическим объектам России имеют две причины: развитие технологий атакующей стороны и исчерпание ресурсов России для защиты. Он отметил, что огромные потери российской армии влияют на способность страны оборонять свои объекты, – информирует 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

Смотрите также Окончательно развязаны руки: что будет после "победы" Путина и чего ждать от выборов в России

Буданов об атаках дронов на Россию

Удары по нефтеперерабатывающим заводам и складам боеприпасов уменьшают военный потенциал России, что может существенно повлиять на ход боевых действий. В то же время Буданов отметил, что это уже не только военный вопрос, но и политический, поскольку удары по НПЗ также влияют на стратегические расчеты России.

Не только объекты энергетики (под прицелом – 24 Канал), но и другие стратегические объекты. Потери огромные. Все, что можно было снять, оно уже здесь воюет (на территории Украины – 24 Канал), и это влияет на способность России защищать свои объекты,

– заявил Буданов.

Буданов также отметил, что удары по складам боеприпасов снижают активность российских войск и их способность к ведению боевых действий. Он акцентировал, что это влияет на военно-политическую отрасль и может изменить позицию России в мире в будущем.

Как уточнила журналистка, с начала 2024 года украинские силы нанесли удары по 22 нефтеперерабатывающим заводам в России, что является открытой информацией. Эти действия могут иметь далеко идущие последствия для российской экономики и ее военных усилий.

В общем, учитывая важность нефтеперерабатывающей промышленности для ведения войны, такие удары могут стать существенным фактором в изменении баланса сил в пользу Украины. В то же время это ставит под сомнение способность России к длительному ведению военных действий.

Контекст