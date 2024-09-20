"Потеряли 20% вооруженного потенциала": почему российская ПВО пропустила атаку в Торопце

Большинство средств, которые хранились на складах в городе Торопец Тверской области, в результате атаки беспилотников 18 сентября было уничтожено. Это стало возможным благодаря эффекту "Домино".

Об этом в эфире 24 Канала рассказал заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, объяснив, что были взорваны с нескольких сторон основные открытые складские помещения, а затем путем детонации взорвались и подземные склады.

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Россия потеряла определенное количество артснарядов и баллистических ракет

По словам авиаэксперта, операция Сил обороны была очень хорошо спланирована и предполагала комплексный подход применения различного типа беспилотников.

Россияне потеряли 20% вооруженного потенциала, который у них был накоплен, это и артиллерийские снаряды, и баллистические ракеты, в частности корейские. Очень удачно сработала разведка, потому что надо было получать информацию и картинку по складам, которые там расположены, чтобы понимать, где лучше их взорвать,

– озвучил Храпчинский.

Должного внимания масштабированию ПВО Россия не уделяла

С 2003 года, по словам авиаэксперта, Россия начала масштабировать оружие для наступательных операций, изготавливать большое количество тактической авиации, тяжелой техники, но при этом рассчитывала на защиту своей страны путем наличия у нее ядерного оружия.

Основным "элементом ПВО" Кремль считал так называемую красную кнопку, которая позволит России быть непораженной со стороны любого государства. Поэтому, по мнению авиаэксперта, Россия не увеличивала производство средств противовоздушной обороны. По словам Храпчинского, на начало полномасштабной войны только 40% стратегических российских объектов были защищены ПВО.

Однако надо учитывать качество этих средств. Вспомним атаку беспилотников на "Саласвейку", где базировались МиГи, этот аэродром был оборудован самыми современными по оценкам России С-400 с системой подлета, которая предусматривает обнаружение беспилотников. Но при этом россияне противодействовали, используя стрелковое оружие, а не средства ПВО,

– подчеркнул Храпчинский.

Когда были обстрелы Московской области, россияне ставили "Панцири" на крыши зданий и металлические башни. "Панцирь" предусматривал противодействие беспилотникам. Как пояснил авиаэксперт, это свидетельствует о недостаточном количестве в России средств ПВО.

"Не стоит забывать, что немало ПВО было уничтожено на оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму ориентировочно 4 системы. Россия теряет свою противовоздушную оборону, поэтому именно сейчас выгоднее общаться с западными партнерами относительно разрешения наносить удары по России западным оружием", – считает Храпчинский.

Обратите внимание! Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил, что атака беспилотников в Тверской области может повлиять на подготовку массированных ракетных ударов по Украине и ситуацию на фронте. По его мнению, для поражения мог быть применен дрон "Паляница". А удар был организован так, чтобы дезориентировать и перегрузить российскую ПВО.