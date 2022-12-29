Атаки на аэродромы не утихнут: разведка Британии назвала слабое место России

Чуть ли не ежедневно в России что-то взрывается. "Хлопок" подвозят к объектам, которые враг может использовать для продолжения войны против Украины.

В разведке Великобритании заметили, в чем остро нуждается Россия сейчас. К слову, враг этим очень кичится, но результативность "хлопка" демонстрирует несколько противоположные результаты.

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Оккупантам нужно защищаться

В разведке напомнили, что утром 26 декабря второй раз за три недели атаковали аэродром Энгельс. Тогда, если верить российским СМИ, произошло "попадание беспилотником". Напомним, что эта авиабаза чрезвычайно важна для врага. Хотя потому, что на ней базируется стратегическая авиация оккупантов.

Как отмечают в ведомстве, в течение длительного промежутка времени враг слишком много внимания уделяет поддержке наземной противовоздушной обороны. Вместо этого оккупантам нужно серьезно заняться обороной из воздуха глубоко в тылу. Этим моментом россияне пренебрегают, поэтому "Бавовнятко" и отправляется на гастроли регулярно.

В ведомстве не исключают, что у врага могут быть проблемы с обеспечением современными системами ПВО средней дальности. Речь, к примеру, о SA-22 "Панцирь-С1". Они пригодятся не только для защиты стратегических объектов типа аэродромов Энгельс. Их оккупанты нуждаются и для прикрытия полевых штабов, расположенных вблизи линии фронта.

Взрывы в России не утихают

Заметим, что во время массированной ракетной атаки по Украине взрывы раздавались в Энгельсе. Традиционно местные власти, чтобы хоть как-то успокоить население, сообщили о якобы "работе ПВО".

Мы не зря упомянули об этом случае в разрезе аналитики от разведки Великобритании. Мы заметили достаточно интересную закономерность. Оккупанты якобы рассказывают о "работе ПВО", но ее результатов никто не демонстрирует. Но это у нас возникающие вопросы. У россиян их, конечно, нет.

К слову, также раздавались взрывы в Унечском районе Брянской области. Как утверждают местные телеграм-каналы, мифические "беспилотники" якобы сбросили взрывные устройства. Один из них превратил в металлолом систему С-300. Напомним, что такими враг атакует Харьковщину на ежедневной основе.