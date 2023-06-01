По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, право Украины на самозащиту четко зафиксировано международным правом и признается всем миром, даже нейтральными странами. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Украину интересуют только временно оккупированные территории

В то же время он заверил, что к наступательным действиям на российской территории Украина не имеет отношения – это делают сами граждане России. Среди них уже известный Российский добровольческий корпус и другие партизанские движения внутри страны-агрессора.

"Я скажу парадоксальные вещи, но это не мы наносим удары по России – это делают партизанские движения, среди которых не только РДК. Еще будет много разных "движений", которые себя постепенно проявят, когда будут понимать, что управляемость процессами в России упала", – отметил Подоляк.

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По его словам, западные партнеры понимают действия Украины и предоставляют нам оружие для защиты и изгнания оккупантов с оккупированных территорий. Международное право четко фиксирует: если страна-агрессор немотивированно на тебя напала, ты можешь уничтожать все, что расположено на территории врага.

Союзники поддерживают действия Украины

Подоляк подчеркнул, что представители стран Запада дали четкий месседж – Украина может делать абсолютно все что угодно, для обеспечения своей обороны. В частности, уничтожать любые объекты, которые непосредственно угрожают Украине, но размещены на территории России.

Полгода назад мы бы этого не услышали, потому что все боялись Россию. Наконец они начали говорить объективные вещи,

– добавил советник главы ОПУ.

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