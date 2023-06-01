По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, право Украины на самозащиту четко зафиксировано международным правом и признается всем миром, даже нейтральными странами. Об этом он рассказал 24 Каналу.
Смотрите также "Освобождение" городов, контроль над частью региона: все, что происходит на Белгородщине
Украину интересуют только временно оккупированные территории
В то же время он заверил, что к наступательным действиям на российской территории Украина не имеет отношения – это делают сами граждане России. Среди них уже известный Российский добровольческий корпус и другие партизанские движения внутри страны-агрессора.
"Я скажу парадоксальные вещи, но это не мы наносим удары по России – это делают партизанские движения, среди которых не только РДК. Еще будет много разных "движений", которые себя постепенно проявят, когда будут понимать, что управляемость процессами в России упала", – отметил Подоляк.
Михаил Подоляк о рейде РДК на Белгородщине: смотреть видео
По его словам, западные партнеры понимают действия Украины и предоставляют нам оружие для защиты и изгнания оккупантов с оккупированных территорий. Международное право четко фиксирует: если страна-агрессор немотивированно на тебя напала, ты можешь уничтожать все, что расположено на территории врага.
Союзники поддерживают действия Украины
Подоляк подчеркнул, что представители стран Запада дали четкий месседж – Украина может делать абсолютно все что угодно, для обеспечения своей обороны. В частности, уничтожать любые объекты, которые непосредственно угрожают Украине, но размещены на территории России.
Полгода назад мы бы этого не услышали, потому что все боялись Россию. Наконец они начали говорить объективные вещи,
– добавил советник главы ОПУ.
Что известно о рейдах на Белгородщину
- 22 мая добровольцы РДК и "Легион Свобода России", воюющие на стороне Украины, начали рейд по Белгородской области. Они сумели зайти в город Грайворон и освободить пограничное село Козинка.
- Командир РДК после завершения рейда рассказал, что это была операция только российских добровольцев. Украина лишь координировала действия до госграницы.
- 31 мая стало известно, что российские добровольцы во второй раз вышли на рейд Белгородщины. На этот раз в направлении города Шебекино. Местные жители считают, что российские власти забыли о них и не желают решать их проблемы.