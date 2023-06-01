За словами радника глави ОПУ Михайла Подоляка, право України на самозахист чітко зафіксовано міжнародним правом та визнається усім світом, навіть нейтральними країнами. Про це він розповів 24 Каналу.

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Україну цікавлять лише тимчасово окуповані території

Водночас він запевнив, що до наступальних дій на російській території Україна не причетна – це роблять самі громадяни Росії. Серед них вже відомий Російський добровольчий корпус та інші партизанські рухи всередині країни-агресорки.

"Я скажу парадоксальні речі, але це не ми завдаємо ударів по Росії – це роблять партизанські рухи, серед яких не лише РДК. Ще буде багато різних "рухів", які себе поступово проявлять, коли розумітимуть, що керованість процесами в Росії впала", – зазначив Подоляк.

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За його словами, західні партнери розуміють дії України та надають нам зброю для захисту і вигнання окупантів з окупованих територій. Міжнародне право чітко фіксує: якщо країна-агресорка невмотивовано на тебе напала, ти можеш знищувати все, що розташовано на території ворога.

Союзники підтримують дії України

Подоляк наголосив, що представники країн Заходу дали чіткий меседж – Україна може робити абсолютно все що завгодно, для гарантування своєї оборони. Зокрема знищувати будь-які об'єкти, які безпосередньо загрожують Україні, але розміщені на території Росії.

Пів року тому ми цього не почули б, тому що всі боялись Росії. Нарешті вони почали говорити об'єктивні речі,

– додав радник глави ОПУ.

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