Все ПВО на линии фронта, – Свитан о беспилотнике, долетевшем до Калуги
Украина может поражать глубокий тыл на территории России и способна добраться до Москвы. Именно для поражения военных объектов на территории России Украина использует беспилотники, в том числе советского производства.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, использование БПЛА для нанесения ударов по объектам на линии столкновения не эффективно, а их количество ограничено.
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Россию атаковали советскими беспилотниками
Роман Свитан объяснил, что долетевший до Калуги БПЛА был советского производства и сделан в Харькове. Подобных аппаратов было произведено около 150 единиц, но в Украине осталось несколько десятков. Речь идет о БПЛА ТУ-141 "Стриж".
Они несут действительно фугасную авиабомбу 100 – 120 – это хорошая пятитонная машина, которая еще может взорваться. Использовать его по линии фронта неэффективно – его сразу же собьют,
– сказал Роман Свитан.
Военный эксперт отметил, что на линии фронта сосредоточена вся ПВО России, а там, где произошел "хлопок" систем ПВО не было.
Полковник ВСУ Роман Свитан рассказал, где сосредоточено российское ПВО: смотрите видео
"Почему "Стриж" может дойти и до Калуги, до Энгельса дошел и до Рязани, именно потому, что у них нет ПВО, все ПВО на линии фронта и "Стриж" точно будет сбит. Это большой сарай с крыльями, 14-метровая машина, примерно чуть меньше МИГ-29, то есть он хорошо заметен", – сказал Свитан.
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Он также рассказал, что этот беспилотник неманёвренен, а потому может быть сбит ближайшей зенитной системой. По России же он может свободно летать и наносить удары, куда нужно.
Россия под "хлопками"
- Вблизи российского города Калуга, в ночь на 6 февраля 2023 г. прозвучали взрывы в небе. Россияне подумали, что это беспилотник.
- В Белгородской области 4 февраля 2023 вспыхнула нефтебаза. Это произошло из-за "хлопка", который любит играть на складах и нефтебазах россиян.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что у Украины есть возможность наносить удары по территории России и она имеет для этого оружие, а у ВСУ нет никаких оговорок по этому поводу. При этом страны Запада запрещают использовать оружие по их поставках для ударов по России.