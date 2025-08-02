Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал к "воздушному перемирию". Это свидетельствует о том, что в Кремле очень обеспокоены увеличением интенсивности ударов Украины по объектам на российской территории.

Россия очень чувствует последствия ударов украинских дронов, потому что за последний год их интенсивность выросла в 10 раз. Это 24 Каналу отметил политтехнолог Тарас Загородний.

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"Лукашенко озвучил болевую точку россиян. Он сказал, что нужно прекратить удары с воздуха. Они так нервничают, потому что интенсивность ударов Украины по территории России за последний год выросла в 10 раз. Причем залетает очень болезненно", – подчеркнул он.

Ведь после таких ударов Украины оккупанты даже с помощью Китая не могут быстро восстанавливать работу своих заводов, НПЗ и так далее. Поэтому враг уже скулит, чтобы украинские дроны прекратили прилетать на их объекты.

Владимир Путин не собирается отступать несмотря на то, что интенсивность давления на Москву растет. Также президент США Дональда Трамп давит на страны, которые торгуют с Россией. Кроме того, известно, что американский лидер приказал разместить 2 атомные подводные лодки ближе к России.

Процесс давления значительно интенсифицировался. Тем более когда появляются эти подводные лодки, которые неизвестно, где будут. Это жирный намек, что не надо баловаться с ядерным оружием. Прежде всего у нас боеголовки больше, а еще более незаметны. Есть ли у них ядерное оружие – это открытый вопрос,

– добавил политтехнолог.

Напомним, в Генштабе подтвердили поражение ряда важных объектов в России ночью 2 августа. Говорится об успешном попадании в предприятия нефтеперерабатывающей отрасли страны-оккупанта – Рязанский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы.