Можем пробить когда угодно, – военный эксперт раскрыл неочевидные проблемы ПВО России

Силы обороны Украины в последнее время усиленно поражают по российским нефтетерминалам и портам. Под удары в частности попадают стендеры, призванные проводить анализ нефти, которая отгружается на экспорт. У россиян нет собственного производства такого высокотехнологичного оборудования.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт Павел Нарожный, объяснив, что чтобы заменить поврежденные или уничтоженные стендеры России придется покупать новые запчасти за рубежом. Если ей удастся это сделать, то на процесс восстановления оборудования понадобится минимум несколько месяцев.

Смотрите также После ударов по Новороссийску Россия остановила экспорт нефти с терминала "Шесхарис", – Reuters

В чем противник просчитался?

Сегодня украинские БпЛА способны летать на большое расстояние. Как отметил военный эксперт, оказалось, что враг не готов к отражению массированных атак в отличие от Украины, на которую россияне направили первые дроны-камикадзе в 2022 году. Наше государство сделало ставку сейчас на дроны-перехватчики, чтобы защитить небо, до этого были внедрены мобильные огневые группы.

А вот Россия, по словам Нарожного, акцент сделала на ЗРК малого радиуса действия "Тор", "Панцирь". Но дроны СОУ прилетают не только по НПЗ врага, но и объектам его ВПК, где как раз производятся различные виды ракет к ЗРК. Нарожный напомнил, что в начале марта беспилотники наведались на завод "Кремний Эл", который занимался изготовлением микроэлектроники для ракет ПВО.

"Сейчас у врага очень интересная ситуация. Мы стреляем дронами, которые стоят несколько десятков тысяч долларов, а россияне сбивают их дорогостоящей ракетой от "Панциря", которую они не успевают производить в необходимом количестве. Возможно, они смогут перекрыть этот разрыв, но для этого им надо от 3 месяцев до даже 1 года", – озвучил Нарожный.

Системные атаки СОУ: какие цели врага в приоритете?

По словам военного эксперта, атаки со стороны Сил обороны Украины проводятся системно. В частности, одним из направлений работы защитников является уничтожение российских систем ПВО, делают они это с помощью беспилотников, тем самым ослабляют способность врага защищаться. Вторая цель ударов СОУ – арсеналы противника.

Вспомним удар по Волгоградской области, поселке Котлубань. Там было от 5 до 12 тысяч ракет для систем ПВО. Там хранился разный ассортимент. Такими ударами мы прорубаем окно в российском воздушном пространстве,

– подчеркнул Нарожный.

Он заметил на том, что проблема России заключается и в том, что на ее территории огромное количество объектов, которые нуждаются в защите. Перекрыть средствами противовоздушной обороны такой объем крайне сложно.

Россиянам, со слов военного эксперта, на каждом объекте, который они защищают, надо иметь ракет к ПВО гораздо больше, чем дронов, которые направляют по ним СОУ. Если условно Украина запустила 100 БпЛА по одной точке, то врагу надо для отражения атаки иметь при себе 150 – 200 ракет.

Мы перенасыщаем им систему ПВО и таким образом можем пробить ее когда угодно,

– подытожил Нарожный.

Взрывы в России: какие объекты на днях были атакованы?