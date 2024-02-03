Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что удары по нефтеперерабатывающим заводам России являются чрезвычайно эффективными. Они влияют сразу на несколько аспектов.

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Почему важно уничтожать такие объекты

Как отметил Коваленко, инциденты на таких объектах влияют на экспорт нефтепродукции из России. Особенно речь идет о "сером экспорте", которым активно пользуется страна-агрессор. Но не стоит забывать и о потребностях для российской армии.

Нас больше всего интересует материально-техническое обеспечение горюче-смазочными материалами российских оккупационных войск. Туда идут достаточно серьезные объемы. Ведь речь идет об обеспечении тысяч единиц как колесной, так и гусеничной техники,

– сказал Коваленко.

К примеру, те же танки потребляют просто колоссальное количество топлива. А еще – огромное количество горюче-смазочных материалов нужно для личного состава, который должен на чем-то передвигаться.

Дефицит после таких инцидентов будет возникать постепенно. Но он будет ощущаться в зоне боевых действий. Все может дойти до того, что те или иные подразделения не смогут полноценно выполнять боевые задачи, потому что им не будет хватать топлива,

– подчеркнул Коваленко.

Взрывы в России: коротко