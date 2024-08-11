Ночью на Ровненщине раздавались взрывы: есть ли пострадавшие и разрушения

В ночь на 11 августа российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Воздушную тревогу объявляли для ряда областей. В том числе и в Ровненской области.

Ночью в Ровненской области раздавались взрывы. В ОГА рассказали о последствиях вражеской атаки.

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Есть ли пострадавшие

По словам руководителя ОГА Александра Коваля, в регионе работали силы ПВО. Ими успешно сбиты воздушные объекты врага.

Никаких повреждений и разрушений инфраструктуры зафиксировано не было. Люди не пострадали,

– сообщил чиновник.

К сожалению, без разрушений и жертв не обошлось в других областях, по которым бил противник.

Так, по Киевской области оккупанты ударили ракетами после полуночи. Враг использовал баллистику. Произошло падение обломков ракеты на частные жилые дома в Броварском районе. Три человека тяжело травмированы, среди которых 13-летний ребенок. Еще двое: 35-летний мужчина и его 4-летний сын погибли под завалами здания.