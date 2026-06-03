Совпадение –не думаю, – эксперт сказал, с чем связана атака на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге

Атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие и экспортные терминалы, в частности в Санкт-Петербурге, имеют целью перекрыть доходы россиян от нефти. К тому же проведение этих операций накануне международного экономического форума давит на местное население.

Авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский объяснил 24 Каналу, такие удары демонстрируют россиянам, что Путин окончательно перенес войну в глубь своей страны.

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О чем свидетельствуют удары по России накануне международного форума?

Украинская атака по Санкт-Петербургскому нефтеналивному терминалу и по порту состоялась именно в те дни, когда Путин должен посетить экономический международный форум.

Я не думаю, что это совпадение. У нас есть колоссальная задача уменьшить количество нефтедолларов в РФ. Потому что, например, вчерашний обстрел со стороны России стоил ей около 590 миллионов долларов, это не учитывая расходы на полет самолетов и на выход кораблей,

– пояснил Храпчинский.

Россия до сих пор зарабатывает деньги на нефти и полезных ископаемых и, соответственно, украинской стороне надо работать по этим терминалам и объектам для того, чтобы сделать невозможным их использование и сократить доходы. Побочный эффект – это психологическое давление на местных жителей.

"Накануне форума это показывает слабость Путина, который привел войну на территорию России. До того момента, когда он не начинал так называемую СВО, то войны на территории Российской Федерации не было", – сказал эксперт.

Обратите внимание! Губернатор Александр Беглов заявил о полной готовности Санкт-Петербурга к проведению ПМЭФ-2026, на котором в пятницу, 5 июня, традиционно выступит Путин. В этом году значительное внимание на мероприятии уделят нефтегазовой тематике, в частности динамике цен на сырье, политике ОПЕК+, санкционному давлению на экспорт и уровню спроса со стороны Китая и Индии. Именно эти факторы остаются решающими для формирования будущих доходов российского нефтяного сектора.

Что еще известно о взрывах в России?

В ночь на 3 июня Силы обороны Украины нанесли точечные удары по глубокому тылу РФ, поразив нефтяной терминал, объекты военно-промышленного комплекса и другие военные цели. По словам президента Зеленского, эту операцию по поражению стратегически важных объектов врага реализовали бойцы СБУ, СБС, ССО, ГУР и ГПСУ.

Среди ликвидированных целей – Петербургский нефтяной терминал, расположенный в 1100 километрах от украинской границы, который непосредственно обеспечивал ресурсами военную машину Кремля. Кроме этого, Зеленский проинформировал о поражении объектов на Кронштадтской базе, где ранее уже сообщали об ударах по местному морскому заводу и отдельным боевым кораблям.