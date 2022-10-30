Дроны все-таки повредили "Адмирал Макаров": расследователи привели веские аргументы

Утром 29 октября прогремел ряд взрывов в Севастопольской бухте. Россияне уже сообщили о повреждении тральщика "Иван Голубец", но расследователи уверяют, что это только цветочки.

У ряда экспертов закрадывались мнения о том, что во время атаки дронами Севастопольской бухты 29 октября мог пострадать флагман российского флота. Речь идет об "Адмирале Макарове", который заменил крейсер "Москва". И у расследователей есть доказательства, что его удалось повредить с помощью беспилотников.

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Вражеский флот может существенно обеднеть

По подсчетам группы волонтеров GeoConfirmed, пострадали от беспилотников 29 октября по меньшей мере три судна Черноморского флота России. И среди них тот же "Адмирал Макаров". Рассказываем, как удалось прийти к такому выводу. Для этого аналитики занялись изучением фотографий и видео. В том числе и тех кадров, которые снимали сами беспилотники (USV, Unmanned Surface Vehicle).

Эксперты привели доказательства, что мишенью стал именно "Адмирал Макаров":

Одно из видео, опубликованное расследователями, свидетельствует об атаке фрегата класса "Адмирал Григорьевич". В Черноморском флоте такому соответствует только одно судно. И говорится об "Адмирале Макарове". В какой-то момент процесс съемки прервался. Это может свидетельствовать о том, что дрон врезался в судно и выполнил свою миссию – взорвался.

Момент попадания во фрегат "Адмирал Макаров": видео

Другое видео демонстрирует атаку на тральщик класса "Натя" – "Иван Голубец". Вот о нем и минобороны решили рассказать. Якобы судно получило лишь "незначительные" повреждения.

Еще один ролик нам показывает беспилотник, который активно бродит между кораблей, пришвартованных в гавани. По всей вероятности, он пытался найти мишень, которую должен был атаковать. И тут опять съемка обрывается. Не исключено, что именно после удачного попадания в цель. Этот ролик позволяет убедиться, что беспилотник не бил по цели наугад. Он обошел по меньшей мере 4 судна, а после этого практически сделал разворот, чтобы пойти в атаку.

Эксперты GeoConfirmed предполагают, что для атаки могли использовать от 6 до 8 беспилотников. Три из них отработали по кораблям. Также исследователи предположили, что по судам врага в Севастопольской бухте отрабатывали дроны, выпущенные Украиной. Напомним, что официального подтверждения от наших силовых ведомств об этом не поступало.

Что известно о взрывах в Севастополе

Начнем с того, что прозвучали они с самого утра 29 октября. Тогда местные "власти" поспешили успокоить жителей, что это работает ПВО по дронам, которыми якобы атаковали бухту.

На это отреагировали в ОК "Юг". Наталья Гуменюк иронически пошутила, что на оккупантов могли напасть те же боевые комары, которых якобы выводят в Украине.

Впоследствии она заметила, что причиной взрывов могла стать сама российская ПВО. Ведь все мы знаем, что с точностью у нее существенные проблемы. Так что не исключалась версия, что "хлопок" сами себе и подвезли.

Добавим, что после взрывов в Севастопольской бухте, Россия решила приостановить свое присутствие в зерновом соглашении. Более того, после этого предложила безвозмездное зерно странам, которые столкнулись с бедностью. Таким образом враг в очередной раз стремится к продовольственному шантажу.

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