Очень громко было в Севастополе: оккупанты кивают на "работу ПВО"
Во временно оккупированном Крыму снова неспокойно. Рождественское утро враг встретил под звуки взрывов. Понятно, что горожан уже успели успокоить якобы "работой ПВО".
О взрывах сообщили местные телеграм-каналы. Соответствующие известия поступили около 06:00, сообщает 24 Канал.
Читайте также В ожидании "Шахидов" на Рождество: как Россия меняет тактику и почему силы ПВО к этому готовы
Придумали "атаку дронами"
Как рассказывают оккупанты, ПВО сработало в Севастополе над Северным молом. И, как вы уже поняли, ей якобы удалось сбить какой-то "беспилотник".
Силы ПВО буквально 15 минут назад сбили БпЛА над Северным молом,
– написал так называемый "губернатор" Развожаев.
Понятное дело, что не обошлось без попыток обвинить в этом Украину. Мол, в праздник святой – Рождество – наши военные атаковали Севастополь. Даже не знаем, как это комментировать.
В другом телеграм-канале ярче описали происходящее утром в Севастополе. Его админы рассказали о мощном "хлопке". Более того, насчитали целых две поставки.
По имеющимся данным, дважды громко взорвалось что-то в районе Античного. Как отметили в сообщении, это не похоже на петарду, потому что было два взрыва подряд. Кроме того, от гула аж окна открывались.
В Крыму постоянно что-то взрывается
- Вот, к примеру, 3 января в Джанкое раздались мощные взрывы. Местные власти сразу поспешили успокоить население. Мол, ничего страшного не происходит, ведь работает ПВО.
- Звуки взрывов слышали также 4 января на мысе Фиолент. Там тоже вспыхнул пожар. По данным оккупантов, причиной пожара стал взрыв газового баллона. В результате этого дотла сгорел дом в поселке городского типа Незабудка. Пожарные просто не успели доехать до него, чтобы потушить огонь.
- К слову, накануне в сети появились спутниковые снимки, которые демонстрируют Крымский мост через 3 месяца с момента взрыва на нем. За это время его до сих пор никто не починил. Заметим, что у россиян нет оптимистических прогнозов по поводу переправы.
- Так что высока вероятность, что им вообще не нужно будет ремонтировать Крымский мост. Максимум разбирать кусками и вывозить обратно в Россию, когда мы вернем под контроль полуостров.