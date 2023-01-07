Очень громко было в Севастополе: оккупанты кивают на "работу ПВО"

Во временно оккупированном Крыму снова неспокойно. Рождественское утро враг встретил под звуки взрывов. Понятно, что горожан уже успели успокоить якобы "работой ПВО".

О взрывах сообщили местные телеграм-каналы. Соответствующие известия поступили около 06:00, сообщает 24 Канал.

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Придумали "атаку дронами"

Как рассказывают оккупанты, ПВО сработало в Севастополе над Северным молом. И, как вы уже поняли, ей якобы удалось сбить какой-то "беспилотник".

Силы ПВО буквально 15 минут назад сбили БпЛА над Северным молом,

– написал так называемый "губернатор" Развожаев.

Понятное дело, что не обошлось без попыток обвинить в этом Украину. Мол, в праздник святой – Рождество – наши военные атаковали Севастополь. Даже не знаем, как это комментировать.

В другом телеграм-канале ярче описали происходящее утром в Севастополе. Его админы рассказали о мощном "хлопке". Более того, насчитали целых две поставки.

По имеющимся данным, дважды громко взорвалось что-то в районе Античного. Как отметили в сообщении, это не похоже на петарду, потому что было два взрыва подряд. Кроме того, от гула аж окна открывались.

В Крыму постоянно что-то взрывается