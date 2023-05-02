После "хлопка" в Севастополе корабли России боятся заходить в бухты полуострова, – Гуменюк

В настоящее время в Черном море 10 российских кораблей. Они сосредоточенно маневрируют в районе, который пока считают себя безопасным.

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" рассказала, что после взрывов в Севастополе на Казачьей бухте российские оккупанты вывели больше кораблей в Черное море. Об этом пишет 24 Канал.

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Украина еще дальше отогнала российские судна

Теперь россияне не заходят в Севастопольскую бухту, где они заправляли свои судна. Они боятся, что там их корабли могут поразить украинское оружие. По словам Гуменюк, сейчас в море 10 вражеских кораблей, маневрирующих максимально рассредоточено в районе, который "считают для себя пока безопасным" – ближе к юго-восточному побережью Крыма.

Севастопольская бухта – узкий залив, простирающийся на 8 километров вглубь Крымского полуострова. Его берега изрезаны и образуют множество бухт.

Они (россияне – 24 Канал) свое присутствие в Черном море усилили, но усилили его в том смысле, что начали там маневрировать, почти не заходя в те бухты, которые они когда-то называли "родной гаванью",

– рассказала Гуменюк.

Корабли агрессора теперь заправляются в России

Наталья Гуменюк сообщила, что теперь российские корабли идут заправляться в Новороссийск, а не в бухты Севастополя.

Они пытаются быть подальше от берега, который контролирует Украина и ее дальнобойное оружие,

– добавила она.

Что предшествовало