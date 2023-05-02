После "хлопка" в Севастополе корабли России боятся заходить в бухты полуострова, – Гуменюк
В настоящее время в Черном море 10 российских кораблей. Они сосредоточенно маневрируют в районе, который пока считают себя безопасным.
Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" рассказала, что после взрывов в Севастополе на Казачьей бухте российские оккупанты вывели больше кораблей в Черное море. Об этом пишет 24 Канал.
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Украина еще дальше отогнала российские судна
Теперь россияне не заходят в Севастопольскую бухту, где они заправляли свои судна. Они боятся, что там их корабли могут поразить украинское оружие. По словам Гуменюк, сейчас в море 10 вражеских кораблей, маневрирующих максимально рассредоточено в районе, который "считают для себя пока безопасным" – ближе к юго-восточному побережью Крыма.Справка. Севастопольская бухта – узкий залив, простирающийся на 8 километров вглубь Крымского полуострова. Его берега изрезаны и образуют множество бухт.
Они (россияне – 24 Канал) свое присутствие в Черном море усилили, но усилили его в том смысле, что начали там маневрировать, почти не заходя в те бухты, которые они когда-то называли "родной гаванью",
– рассказала Гуменюк.
Корабли агрессора теперь заправляются в России
Наталья Гуменюк сообщила, что теперь российские корабли идут заправляться в Новороссийск, а не в бухты Севастополя.
Они пытаются быть подальше от берега, который контролирует Украина и ее дальнобойное оружие,
– добавила она.
Что предшествовало
- 29 апреля около 04:20 во временно оккупированном Севастополе прогремели 2 мощных взрыва – прилетело прямо по нефтебазе в Казачьей бухте. Там начался масштабный пожар.
- Россияне признали, что бухту атаковали украинские беспилотники, а взрывы произошли на объекте, не предназначенном для гражданских. Мирные жители не пострадали.
- Интересно, что после этого российские военнослужащие начали писать рапорты на отпуск – резко они хотят съездить к себе домой отдохнуть. На самом деле россияне очень беспокоятся, что вскоре "хлопки" на временно оккупированном полуострове значительно увеличится.