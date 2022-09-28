Путин хотел всех переиграть, но опять опоздал

Мамкины иезуиты из кремля снова решили переиграть всех. 27 сентября вдруг упало давление на ветках "Северного потока" и "Северного потока-2".

Загадочная предсказуемость

Как оказалось, три из четырех труб, составляющих эти потоки, взорвали. И к обеду в море можно было констатировать экологическую катастрофу, вода в территориальных водах Дании превратилась в воду с газом.

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Пикантности ситуации добавляет тот факт, что газопроводы уже не качали газ. В море вышел технический газ из труб. "Северный поток-2" так и не запустился из-за санкций, а "Северный поток" был остановлен самими россиянами. В рамках шантажа Европы и всего мира, известного под кодовым названием "бомбить воронеж".

Таким образом, ситуация выглядела абсолютно по-идиотски. Кто-то взорвал неработавшие газопроводы. Проблем для ЕС это не добавляло. Сам факт подрыва газопроводов привел к росту стоимости газа всего на 6%. Когда такое случается, всегда смотришь в сторону кремля. Но даже здесь мотивацию тяжело было найти. Пошли вход версии о том, что таким образом "Газпром" защищается от будущих судебных исков за непоставку газа.

Можно было даже представить себе, что скоро техники "Газпрома" или дружественных компаний найдут визитку Яроша, удостоверение Буданова или утонувшего диверсанта с украинскими татуировками. Но все оказалось проще. И прояснилось меньше чем через сутки, когда мы увидели вторую часть марлезонского балета. А именно – заявление "Газпрома".

Стратегия гопников

Компания родила гениальную сентенцию о том, что поскольку "Нафтогаз" подает на "Газпром" в суд (в очередной раз), то это является проявлением недружественной политики и приведет к тому, что матушка-россия введет против "Нафтогаза" санкции, а следовательно, "Газпром" не сможет совершать транзит по украинской трубе. И газ в Европу будет идти только по узкой турецкой трубе, по которой он поступает еще и Венгрии.

В результате цены выросли уже более существенно. И прибавили по итогам дня уже 19%, поднявшись с 1700 долларов до 1900 долларов за тысячу кубометров. Правда, на фоне недавнего снижения с 3500 долларов за тысячу кубометров это уже не так впечатляет.

Совпадение? В один день подрываются два потенциальных маршрута газа в Европу и ставится под вопрос транзит по территории Украины. Нет, не то чтобы это было сюрпризом, что "Газпром" отключит газ поближе к зиме. Просто, как выяснилось, в кремле не хотят просто отключить газ. Они хотят перед этим еще немного поиграть в любимый шантаж.

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Так или иначе, заявление "Газпрома" полностью снимает вопрос на тему "кто же взорвал три из четырех веток "Северных потоков". Ребята сделали явку с повинной. Не очень, правда, и скрывая это. Вы спросите, почему только три из четырех веток взорвали? Кто его знает. Нельзя исключать очередную криворукость и головотяпство новых петровых и бошировых, у которых могло тупо не сработать одно из взрывных устройств.

Теперь легче представить, что мы увидим в третьем акте этого представления. россия может выйти и угрожать санкциями против "Нафтогаза", за которыми последует полная остановка транзита. Традиционное "либо вы снимете санкции, либо мы введем свои". Либо вы начинаете переговоры, либо мы будем вас морозить. Ничего нового.

Вести переговоры, эскалируя. Поднять ставки. Традиционный метод ведения переговоров путиным а-ля питерская подворотня. По-другому россия просто не умеет вести политику. Только силой.

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путин должен был всех переиграть, но прогорел

На что ставит путин? Что Европа таки слабая. Что экономический кризис развернет все в сторону путина. Что под угрозой рецессии лоббисты смогут продавить власть. Что угроза тарифных майданов заставит руководство ЕС приползти к кремлю. Что Орбану, наконец, удастся шантажировать Европу.

Беда, что путин опять опоздал. Европа уже приняла тот факт, что придется пройти зиму без российского газа. Наполнила хранилища. Запустила энергетическую программу экономии. Общая стоимость для ЕС плана жизни без россии составит 500 миллиардов евро. И теперь зима не выглядит такой страшной, как несколько месяцев назад. Теперь развернуть всю огромную бюрократическую машину, да еще и под угрозой явного шантажа с воинственной риторикой, просто невозможно.

Поэтому ролики о замерзающей Европе можно смотреть, попивая чай в Сочи с лукашенко. Больше они уже никого поразить не могут. путин снова всех переиграл.

Актуальное – что произошло с "Северными потоками": смотрите видео