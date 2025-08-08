Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Что известно об атаке Шостки "Шахедами"?

Около 1 ночи 8 августа местные телеграм-каналы писали, что вражеские беспилотники движутся в направлении Шостки, что в Сумской области. Мониторы отмечали, что в самом районе фиксируют с десяток вражеских ударных беспилотников.

Впоследствии в городе услышали взрывы. Противовоздушная оборона сбивала российские беспилотники.

Также очевидцы писали, что слышали звуки самих "Шахедов". Через несколько минут в Шостке услышали серию громких взрывов, отмечалось, что были сбивания вражеских воздушных целей в небе.

В 01:40 мониторы писали, что в Шостке локально чисто по вражеским дронам. В то же время воздушная тревога по всей Сумской области продолжалась до 02:41.

К слову, в Киевской области этой же ночью также работала ПВО. "Шахеды" пытались прорваться в Киев, но в конце концов этого не произошло.

Кроме того, взрывы прогремели и в Харькове вечером 7 августа из-за атаки российскими беспилотниками. По данным городского головы Игоря Терехова, в Салтовском районе вспыхнул пожар после этого.