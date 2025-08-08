Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Що відомо про атаку Шостки "Шахедами"?

Близько 1 ночі 8 серпня місцеві телеграм-канали писали, що ворожі безпілотники рухаються у напрямку Шостки, що у Сумській області. Монітори зазначали, що в самому районі фіксують з десяток ворожих ударних безпілотників.

Згодом у місті почули вибухи. Протиповітряна оборона збивала російські безпілотники.

Також очевидці писали, що чули звуки самих "Шахедів". За кілька хвилин у Шостці почули серію гучних вибухів, зазначалося, що були збиття ворожих повітряних цілей у небі.

О 01:40 монітори писали, що у Шостці локаційно чисто по ворожих дронах. Водночас повітряна тривога по всій Сумській області тривала до 02:41.

До слова, у Київській області цієї ж ночі також працювала ППО. "Шахеди" намагалися прорватися до Києва, але зрештою цього не сталося.

Окрім того, вибухи прогриміли й у Харкові ввечері 7 серпня через атаку російськими безпілотниками. За даними міського голови Ігоря Терехова, у Салтівському районі спалахнула пожежа після цього.