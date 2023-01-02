В Севастополе и Симферополе очень громко: оккупанты говорят о ПВО

Территории, находящиеся под контролем Кремля, становятся все более уязвимыми к обстрелам и атакам. В частности, стало известно о "хлопке" в крупнейших городах Крыма вечером второго дня нового года – то есть в Симферополе и Севастополе снова прогремели взрывы.

Россиянам не стоит надеяться, что "бавовнятко" помилует их и перестанет приходить на оккупированные территории. В понедельник, 2 января, вражеские СМИ сообщили о сериях взрывов, прогремевших на полуострове. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Севастополе

Как отмечают российские телеграм-каналы, захватчикам удалось сбить на территории Симферополя воздушную цель с помощью ПВО. Вскоре стало известно о ликвидации оккупантами еще одной цели. Вероятно, в обоих случаях это были беспилотники. На ситуацию также отреагировал представитель оккупационных властей Развозжаев.

В Севастополе работают системы ПВО. По предварительным данным, над морем сбит БПЛА. Все службы работают в штатном режиме,

– написал губернатор-террорист.

Кроме того, медиа отмечают, что взрыв был настолько громким, что сработала сигнализация машин, которые находились рядом. Собственно, даже если это была работа систем противовоздушной обороны – радоваться захватчикам не стоит.

Такой "хлопок" свидетельствует, что россияне не скроются от войны в тылу, а территории государства, у которого "вторая армия мира", становятся чрезвычайно уязвимыми.

Тревожно было также в Симферополе

Севастополь расположен на юго-западе Крымского полуострова. Кроме того, в городе есть главная военно-морская база Черноморского флота вражеского государства.

Около 21:00 российские СМИ сообщили о взрывах в Симферополе. По предварительной информации, "хлопок" цвел в районе водохранилища, нового аэропорта и в поселение Гвардейское. В общей сложности местные слышали взрывы 5 раз, после чего телеграм-каналы захватчиков начали вопить о "работе ПВО".

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Симферополь расположен в центре полуострова на реке Салгир. Город был политическим, экономическим и культурным центром Автономной Республики Крым до оккупации россиянами полуострова.