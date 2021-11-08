Взрывы на складах в Сватово: будут судить двух командиров

8 ноября 2021 , 10:49
Читати новину українською

Источник:

ГБР

Из-за взрывов на полевом складе боеприпасов в Сватово будут судить двух командиров. Их обвиняют в небрежном отношении к военной службе в условиях особого периода.

В суд уже направили обвинительные акты в отношении подозреваемых. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Заметьте Канонады на военных складах: Венедиктова рассказала о расследовании громких дел

ГБР направило в суд обвивание в отношении двух командиров

В суд направлены обвинительные акты в отношении двух командиров реактивных артиллерийских батарей ВСУ,
– рассказали в ведомстве.

Если вину по поводу небрежного отношения к военной службе в условиях особого периода докажут, то виновным грозит до 7 лет заключения.

В настоящее время ГБР известно, что:

  • в сентябре 2015 года командиры разместили военную технику возле потенциально опасного полевого склада боеприпасов, недалеко от города Сватово Луганской области;
  • 29 октября 2015 года из-за диверсии на военном составе произошел пожар;
  • огонь вызвал детонацию разлетевшихся боеприпасов, попавших в указанную военную технику.

Это привело к уничтожению военного имущества, в частности, реактивной системы залпового огня "Ураган" и транспортно-заряжающих машин к ним, на 18 миллионов гривен,
– заявили в ГБР.

В Государственном бюро расследований рассказали, что они продолжают принимать меры по определению лиц, причастных к диверсии на артиллерийском составе.

ГБР показало места взрывов и пожара в Сватово

 

Кратко о взрывах на складе боеприпасов в Сватово

  • 29 октября 2015 года начали взрываться боеприпасы на складах Минобороны в Сватово на Луганшщине.
  • В результате взрывов погибли четыре человека: трое военных и один гражданский.
  • Только в феврале 2021 года Офис генпрокурора сообщил, что за уничтожение имущества при взрыве будут судить двое военных. Им сообщили о подозрении.
  • Тогда заявили, что военнослужащие нарушили руководящие документы и разместили вверенные им подразделения возле склада ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А".
  • 7 мая 2021 года следствие завершило расследование.
Автор: Діана Квасневська