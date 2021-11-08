Взрывы на складах в Сватово: будут судить двух командиров

Из-за взрывов на полевом складе боеприпасов в Сватово будут судить двух командиров. Их обвиняют в небрежном отношении к военной службе в условиях особого периода.

В суд уже направили обвинительные акты в отношении подозреваемых. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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ГБР направило в суд обвивание в отношении двух командиров

В суд направлены обвинительные акты в отношении двух командиров реактивных артиллерийских батарей ВСУ,

– рассказали в ведомстве.

Если вину по поводу небрежного отношения к военной службе в условиях особого периода докажут, то виновным грозит до 7 лет заключения.

В настоящее время ГБР известно, что:

в сентябре 2015 года командиры разместили военную технику возле потенциально опасного полевого склада боеприпасов, недалеко от города Сватово Луганской области;

29 октября 2015 года из-за диверсии на военном составе произошел пожар;

огонь вызвал детонацию разлетевшихся боеприпасов, попавших в указанную военную технику.

Это привело к уничтожению военного имущества, в частности, реактивной системы залпового огня "Ураган" и транспортно-заряжающих машин к ним, на 18 миллионов гривен,

– заявили в ГБР.

В Государственном бюро расследований рассказали, что они продолжают принимать меры по определению лиц, причастных к диверсии на артиллерийском составе.

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