Это только начало, – военный эксперт рассказал, что препятствует россиянам на Донбассе

Украинские военные успешно уничтожают склады боеприпасов противника. В ближайшем будущем это может оказать серьезное влияние на ход боевых действий.

Уже сейчас можно наблюдать начальную стадию эффекта уничтожения российских складов с боеприпасами и командных пунктов оккупантов. Об этом 24 каналу сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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По его словам, может казаться, что у россиян есть бесконечные боевые запасы. Ведь они постоянно отправляют в Украину эшелоны с боеприпасами, личным составом и техникой.

Откуда оккупанты везут боеприпасы и технику в Украину

Коваленко рассказал, что оккупанты формируют эшелоны с боеприпасами и техникой, снимая их со складов хранения в Уссурийске.

"Почему именно Уссурийск? Неужели нет состава ближе? Это ведь почти 10 тысяч километров от границы с Украиной", – сказал военный эксперт.

Похожая ситуация, по словам Коваленко, наблюдается и недалеко от российской границы с Финляндией. Оккупанты начали перебрасывать в Украину силы из-под Мурманска. Военный эксперт подчеркнул, что это противоречит нарративам кремлевской пропаганды о том, что якобы на Россию может напасть НАТО.

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"Финляндия уже фактически является членом НАТО. Казалось бы, россии надо бы как-то позаботиться об обороне. Но они наоборот, вывозят оттуда боеприпасы, которые сейчас очень нужны именно в Украине", – отметил он.

Это, по мнению Коваленко, свидетельствует о серьезных проблемах оккупантов с дефицитом ресурсов.

"За час уничтожен состав, формировавшийся годами"

Кроме того, по словам военного эксперта, оккупанты годами свозили боеприпасы на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

А сейчас этих складов нет. Через час уничтожен состав, формировавшийся годами,

– добавил он.

Такие удары ВСУ по военным составам наносят существенный вред врагу.

Когда ждать коллапса системы управления оккупантов

Коваленко отметил, что удары по российским составам оказывают существенное влияние на возможности оккупантов осуществлять эффективные и успешные наступательные действия. Ведь наступление россиян на Донбассе уже замедлилось, а на некоторых участках фронта ВСУ идут в контрнаступление.

"Это только начало. Я уверен, что уже в конце июля и начале августа мы увидим самый настоящий коллапс как системы управления, так и системы обеспечения российских оккупационных подразделений", – подчеркнул военный эксперт.

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Взрывы на складах оккупантов: последние новости

6 июля в оккупированной Макеевке вспыхнул масштабный пожар. Известно, что пламя разгорелось на складе с принадлежащим российским оккупантам боекомплектом.

Во временно оккупированном Донецке 5 июля детонировал огромный состав боеприпасов российских захватчиков. Взрывы слышали в разных концах города.

Также 5 июля детонировали снаряды на складах боеприпасов оккупантов в Харьковской области. О взрывах сообщили жители Большого Бурлука, находящегося под временной российской оккупацией.

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