Уже зараз можна спостерігати початкову стадію ефекту від знищення російських складів з боєприпасами та командних пунктів окупантів. Про це 24 каналу повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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За його словами, може здаватися, що росіяни мають нескінченні бойові запаси. Адже вони постійно відправляють до України ешелони із боєприпасами, особовим складом та технікою.

Звідки окупанти везуть боєприпаси та техніку в Україну

Коваленко розповів, що окупанти формують ешелони із боєприпасами та технікою, знімаючи їх зі складів зберігання в Уссурійську.

"Чому саме Уссурійськ? Невже немає складу ближче? Адже це майже 10 тисяч кілометрів від кордону з Україною", – сказав військовий експерт.

Схожа ситуація, за словами Коваленка, спостерігається і неподалік від російського кордону із Фінляндією. Окупанти почали перекидати в Україну сили з-під Мурманська. Військовий експерт підкреслив, що це суперечить наративам кремлівської пропаганди про те, що нібито на росію може напасти НАТО.

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"Фінляндія вже фактично є членом НАТО. Здавалося б, росії треба було б якось подбати про оборону. Але вони навпаки, вивозять звідти боєприпаси, які зараз дуже потрібні саме в Україні", – зазначив він.

Це, на думку Коваленка, свідчить про серйозні проблеми окупантів із дефіцитом ресурсів.

"За годину знищений склад, який формувався роками"

Окрім того, за словами військового експерта, окупанти роками звозили боєприпаси на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

А зараз цих складів немає. За годину знищений склад, який формувався роками,

– додав він.

Такі удари ЗСУ по військових складах завдають суттєвої шкоди ворогу.

Коли очікувати колапсу системи управління окупантів

Коваленко зазначив, що удари по російських складах суттєво впливають на можливості окупантів здійснювати ефективні та успішні наступальні дії. Адже наступ росіян на Донбасі уже суттєво сповільнився, а на деяких ділянках фронту ЗСУ йдуть у контрнаступ.

“Це лише початок. Я впевнений, що вже наприкінці липня та на початку серпня ми побачимо справжнісінький колапс як системи управління, так і системи забезпечення російських окупаційних підрозділів", – наголосив військовий експерт.

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