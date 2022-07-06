Там зранку 6 липня спалахнула масштабна пожежа. Відомо, полум'я розгорілось на складі з боєкомплектом, який належить російським окупантам.

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У Макіївці справжній феєрверк

Про саме займання на складі повідомила "адміністрація" Макіївки. Окупанти бідкаються на те, що у базу "Технаб", що у селищі Ново-Фурманове, зафіксували влучання.

Внаслідок цього, що й зрозуміло, спалахнула пожежа. Але оскільки це був не просто склад, а з боєприпасами, то на мешканців очікував феєрверк. Адже почали детонувати боєприпаси, які ворог зберігав на тому ж складі. Правда, на відкритій його ділянці.

У Макіївці стався вибух на складі боєприпасів ворога: дивіться відео

Зауважимо, що від початку липня це не вперше, коли у Макіївці стається щось дивне. Так, 2 липня у ній лунали вибухи. Опісля цього над містом піднявся стовп чорного диму. Тоді не було зрозуміло, що саме стало причиною цього.

Натомість ми точно знаємо, що нашим військовим вдалось знищити кілька ворожих "Ураганів". Над їхньою ліквідацією вдало попрацювали українські оператори ССО, а також дружній підрозділ артилеристів.

Наші військові розповіли, що ворог привіз кілька реактивних систем залпового вогню, а також усе необхідне для їхнього використання. Доставили окупанти техніку на позицію, яка, на їхню думку, буде максимально зручною. Але хто ж знав, що їх "спіткає лиха доля".

Якщо ми вже заговорили про втрати ворога, то було б дивно не згадати загальну статистику. Адже упродовж чотирьох місяців наші захисники та захисниці добряче дають жару ворогові.

Знищили вже 36 500 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення нашим військовим вдалось ліквідувати 36 500 російських бійців. Упродовж минулої доби лави "двохсотих" поповнили ще 150 окупантів. Зауважимо, що ця цифра приблизна, адже вести точний підрахунок у зоні проведення активних бойових дій просто неможливо.

Крім того, на балансі "другої армії світу" скорочується кількість техніки. На брухт уже вдалось перетворити 1600 танків, 3789 бойових броньованих машин, 812 артилерійських систем, 247 реактивних систем залпового вогню, а також 107 одиниць ППО.

А ще у ворога на 217 літаків, 187 гелікоптерів, 664 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 153 крилаті ракети, 15 суден, 2648 автомобілів і автоцистерн, а також 65 одиниць спецтехніки менше.

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