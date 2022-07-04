Файер-шоу удалось: в ВСУ подтвердили уничтожение вражеского склада в Снежном

В Снежном, что на оккупированной части Донецкой области, ночью 4 июля были мощные взрывы. В ВСУ лаконично подтвердили: файер-шоу из боеприпасов – это их работа.

Об успехах украинских защитников рассказали в Сухопутных войсках ВСУ. Военные обнародовали видео ночных взрывов в Снежном.

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Удар пришелся по складам боеприпасов

Комментарий к кадрам был довольно коротким: в ВСУ подтвердили, что взрывались в оккупированном населенном пункте, глубоко в тылу, именно боеприпасы армии агрессора. На видео видно, что детонация – очень мощная, пламя достигает нескольких метров в высоту, еще выше – столбы черного дыма.

Смотрите видео взрывов из Снежного / Видео Сухопутных войск ВСУ

Снежное расположено за много десятков километров от линии фронта

Отметим, что это – большой успех украинской армии. Ведь Снежное расположено в глубоком тылу. Расстояние до Донецка, который с 2014 года в оккупации, составляет около 80 километров. При этом до российской границы от Снежного – 18 километров.

Смотрите на карте, где расположено Снежное

В местных телеграм-каналах сообщали, что в Снежном горит завод "Снежнянскхиммаш". Там оккупанты могли хранить боекомплекты.

Больше об этом здесь В Снежном Донецкой области сообщают о сильных взрывах – могло прилететь во вражеские склады

Что известно о Снежном: коротко

Город с населением около 40 тысяч человек расположен в Горловском районе Донецкой области.

Здесь работали каменноугольные шахты, промкомбинат, завод химического машиностроения.

Уже в июне 2014 года здесь окопались боевики.

Потери россиян по состоянию на 4 июля смотрите в видео