В Херсонской области известно о значительных потерях врага после того, как украинская авиация уничтожила российский склад боеприпасов. Об этом 24 канала рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

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По его словам, уже есть информация, что еще одна российская колонна двигалась сегодня от Крыма.

Это попытка компенсировать потери, которые наносят наши ребята за последние дни. А именно восстановить запасы их боекомплектов для РСЗО. Все то, что было уничтожено,

– рассказал Юрий Соболевский.

О звуках автоматных выстрелов в Херсоне

Первый заместитель главы Херсонского облсовета сообщил, что сообщения об автоматных выстрелах они получают очень часто. После этого происходит проверка информации и выяснение, пострадали ли среди нашего населения. Пока таких подтверждений не было.

"Люди сбрасывают нам аудиозаписи с выстрелами. То есть это происходит постоянно", – добавил Соболевский.

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