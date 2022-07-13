На Херсонщині відомо про значні втрати ворога після того, як українська авіація знищила російський склад боєприпасів. Про це 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
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За його словами, є вже інформація, що ще одна російська колона рухалася сьогодні від Криму.
Це намагання компенсувати втрати, які завдають наші хлопці за останні дні. А саме поновити запаси їх боєкомплектів для РСЗВ. Все те, що було знищено,
– розповів Юрій Соболевський.
Про звуки автоматні постріли у Херсоні
Перший заступник голови Херсонської облради повідомив, що повідомлення про автоматні постріли вони отримують дуже часто. Після цього відбувається перевірка інформації та зʼясовування, чи були постраждалі серед нашого населення. Наразі таких підтверджень не було.
"Люди скидають нам аудіозаписи з пострілами. Тобто це відбувається постійно", – додав Соболевський.
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