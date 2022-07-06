Взрывы слышны в Харькове: находитесь в безопасности
Источник:Суспільне
Российские оккупанты снова лупят по Харькову. Местные жители сообщают, что слышали взрывы.
В Харькове в 00:14 в очередной раз объявили воздушную тревогу. Поэтому обязательно оставайтесь в безопасности.
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В Харькове раздаются взрывы
Из-за угрозы вражеского обстрела в Харькове после полуночи объявили воздушную тревогу. Примерно через минуту местные жители начали сообщать, что слышат взрывы.
По состоянию на 00:36 их прозвучало уже не менее пяти. Пока неизвестно, были ли это звуки работы систем противовоздушной обороны, или "прилеты" российских ракет.
Официальной информации на этот счет пока нет. В любом случае не стоит покидать укрытие до отбоя воздушной тревоги.
Кроме этого, вскоре появилась информация о пожаре в одном из районов города. Что стало ее причиной, также пока неизвестно.Обратите внимание! Незадолго до взрывов очевидцы сообщили о запуске ракет из российского Белгорода. Харьков часто обстреливают именно оттуда, ведь расстояние между городами составляет всего 80 километров.
Коротко о вражеских обстрелах Харькова
- Заместитель главы Харьковской ОВА Роман Семенуха рассказал, что захватчики изменили тактику обстрелов Харькова. Теперь они бьют в 4 часа утра, чтобы испугать мирных жителей (перед этим обычно начинали в 23 часа). По его словам, оккупанты абсолютно сознательно бьют по гражданским объектам.
- В частности, утром 4 июля россияне атаковали Шевченковский район города и одну из школ. От учебного заведения остались только руины.
- Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов подчеркнул, что россияне совершают военный терроризм. В течение недели под постоянным огнем оккупантов находились Чугуевский, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы. В результате этих вражеских обстрелов погибли 30 мирных жителей.
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