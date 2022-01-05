Взрывы и сотни задержанных: в Казахстане дальше протесты, СМИ пишут о захвате акимата в Алматы

В Казахстане снизили цену на сжиженный газ и отправили в отставку правительство. Однако протесты продолжаются. В городах взрываются полицейские авто, сотни людей задержали. Митингующие захватили акимат в Алматинской области.

Протесты из-за цены на газ в Казахстане продолжаются. В частности, утром 5 января беспорядки снова вспыхнули в Алматы.

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Протесты в Алматы не прекращаются

Интерфакс-Казахстан сообщает со ссылкой на слова очевидцев, что в Алматы утром 5 января снова вспыхнули беспорядки. Там на улицах находятся БТРы. В городе раздаются взрывы светошумовых гранат.

Митингующие собрались на пересечении улицы Толеби и Восточной объездной дороги и в другом конце города – в микрорайоне "Аксай" на Толи би и улице Момыш улы.

Протестующие утром 5 января продолжили акции: смотрите видео



Эти районы оцепили полицейские и военные. Там слышны звуки взрывов и яркие вспышки. Правоохранители выставляют кордоны на пересечении улиц аль-Фараби и Назарбаева.

В городе не работает общественный транспорт, на остановках очень много людей, которые пытаются добраться на работу. Кое-кто из них был в итоге вынужден остаться дома. Кроме того, по-прежнему есть проблемы с интернетом.

В городе раздаются взрывы: смотрите видео



Протестующие захватили полицейское авто

В Алматы ввели чрезвычайное положение. Участники акции устраивали за полицейскими, которые отставили от своих отрядов, погоню. В результате захватили машину полиции.

Участники акции захватили авто полиции: смотрите видео



СМИ говорят о захвате администрации в Алматы

В то же время телеграм-каналы пишут, что протестующие захватили акимат (госадминистрацию) в Алматинской области. Люди вступали в стычки с силовиками.

Митингующие захватили акимат в Алматы: смотрите видео



Ситуация с протестами в Жанаозене

В телеграм-канале "РИА-Новости" отметили, что в городе Жанаозен после масштабных протестов задержали директора газоперерабатывающего завода Накбергена Тулепова.

Местные СМИ пишут, что агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование в отношении Тулепова, который "поднял без причины" цену на сжиженный газ.

Реакция на акции протеста от МВД Казахстана

В Министерстве внутренних дел Казахстана отметили, что протестующие перекрывали дороги, блокировали движение транспорта. Они использовали камни, палки, газовые и перцовые баллоны, а также бутылки с зажигательной смесью.

Кроме того, некоторые митингующие атаковали сотрудников правоохранительных и других государственных органов. А в Алматы, Шымкенте и Таразе произошли попытки нападения на здания акиматов, где нарушители выбили стекло и двери и нанесли другой материальный ущерб.

Во время беспорядков пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел, а 37 служебных автомобилей были повреждены,

– подчеркнули в ведомстве.

Там также добавили, что правоохранители начали досудебное расследование относительно 13 фактов хулиганства, нападения на здания госорганов и применения насилия к представителям власти. За нарушение общественного порядка задержали более 200 человек.

В Казахстане снизили цену на газ и распустили правительство