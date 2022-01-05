Взрывы и сотни задержанных: в Казахстане дальше протесты, СМИ пишут о захвате акимата в Алматы

5 января 2022 , 08:51
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Источник:

24 канал

В Казахстане снизили цену на сжиженный газ и отправили в отставку правительство. Однако протесты продолжаются. В городах взрываются полицейские авто, сотни людей задержали. Митингующие захватили акимат в Алматинской области.

Протесты из-за цены на газ в Казахстане продолжаются. В частности, утром 5 января беспорядки снова вспыхнули в Алматы.

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Протесты в Алматы не прекращаются

Интерфакс-Казахстан сообщает со ссылкой на слова очевидцев, что в Алматы утром 5 января снова вспыхнули беспорядки. Там на улицах находятся БТРы. В городе раздаются взрывы светошумовых гранат.

Митингующие собрались на пересечении улицы Толеби и Восточной объездной дороги и в другом конце города – в микрорайоне "Аксай" на Толи би и улице Момыш улы.

Протестующие утром 5 января продолжили акции: смотрите видео


Эти районы оцепили полицейские и военные. Там слышны звуки взрывов и яркие вспышки. Правоохранители выставляют кордоны на пересечении улиц аль-Фараби и Назарбаева.

В городе не работает общественный транспорт, на остановках очень много людей, которые пытаются добраться на работу. Кое-кто из них был в итоге вынужден остаться дома. Кроме того, по-прежнему есть проблемы с интернетом.

В городе раздаются взрывы: смотрите видео


Протестующие захватили полицейское авто

В Алматы ввели чрезвычайное положение. Участники акции устраивали за полицейскими, которые отставили от своих отрядов, погоню. В результате захватили машину полиции.

Участники акции захватили авто полиции: смотрите видео


СМИ говорят о захвате администрации в Алматы

В то же время телеграм-каналы пишут, что протестующие захватили акимат (госадминистрацию) в Алматинской области. Люди вступали в стычки с силовиками.

Митингующие захватили акимат в Алматы: смотрите видео


Ситуация с протестами в Жанаозене

В телеграм-канале "РИА-Новости" отметили, что в городе Жанаозен после масштабных протестов задержали директора газоперерабатывающего завода Накбергена Тулепова.

Местные СМИ пишут, что агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование в отношении Тулепова, который "поднял без причины" цену на сжиженный газ.

Реакция на акции протеста от МВД Казахстана

В Министерстве внутренних дел Казахстана отметили, что протестующие перекрывали дороги, блокировали движение транспорта. Они использовали камни, палки, газовые и перцовые баллоны, а также бутылки с зажигательной смесью.

Кроме того, некоторые митингующие атаковали сотрудников правоохранительных и других государственных органов. А в Алматы, Шымкенте и Таразе произошли попытки нападения на здания акиматов, где нарушители выбили стекло и двери и нанесли другой материальный ущерб.

Во время беспорядков пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел, а 37 служебных автомобилей были повреждены,
– подчеркнули в ведомстве.

Там также добавили, что правоохранители начали досудебное расследование относительно 13 фактов хулиганства, нападения на здания госорганов и применения насилия к представителям власти. За нарушение общественного порядка задержали более 200 человек.

В Казахстане снизили цену на газ и распустили правительство

  • Власть Казахстана выполнила часть требований протестующих. В частности, в Мангистауской области снизили цену на сжиженный газ. Горючее стоит 50 тенге (3,14 гривны), как и было раньше.
  • Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство страны. Решение вступает в силу со дня публикации, то есть 5 января.
  • Впоследствии глава государства заявил, что в ситуации, которая сложилась в Казахстане, виновато правительство. В частности, министерство энергетики и 2 компании: "Казмунайгаз" и "Казакгаз". Токаев дал в связи с этим ряд поручений.
Автор: Наталія Пристанська