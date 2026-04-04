В Сумах россияне ударили по многоэтажке: выросло число пострадавших, среди них ребёнок
- Ночью 4 апреля в Сумах прогремели по меньшей мере три взрыва из-за атаки вражеских дронов.
- Беспилотники попали в жилой сектор, вызвав пожар на верхних этажах многоэтажки.
Ударные дроны врага добрались до города Сумы ночью 4 апреля. Прогремели взрывы.
О последствиях рассказали в ОВА и других официальных учреждениях. Вот что известно на данный момент.
Что известно об обстреле Сум 4 апреля и его последствиях?
Несколько беспилотников залетели в город Сумы ночью 4 апреля, это произошло около 02:40. Прогремело по меньшей мере три взрыва.
После 3 утра Сумская военная администрация, областная и городская, сообщили о первых последствиях атаки: российская армия ударила по жилому сектору ударными БПЛА.
После этого начался пожар на верхних этажах многоэтажки в Заречном районе. Предварительно, говорится о попадании дрона на 13 этаже 16-этажки в центре города.
По состоянию на 09:55 количество пострадавших увеличилось до 13, среди которых – один ребенок. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь, двух – уже госпитализировали. Об этом сообщили в Сумской ГВА.
На других локациях города легкие повреждения получили 8 жителей. Также была повреждена газовая и энергетическая инфраструктура. В Сумах продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Последствия атаки БПЛА на жилой дом в Сумах: смотрите видео ОВА
Что важно знать о последних атаках БПЛА в Украине?
Военный эксперт Павел Нарожный говорил 24 Каналу, что Россия прибегает все чаще к дневным атакам, ведь те давят на психику сильнее. Однако и ночных обстрелов не прекращает.
Вот и во время предыдущей массированной воздушной атаки, начавшейся ночью 3 апреля, Воздушные силы ВСУ обезвредили 541 вражескую цель. Говорится, в частности, о 26 ракетах и 515 беспилотниках.