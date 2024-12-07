Там даже сработали сигнализации в автомобилях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Интересно Россияне жалуются на мощные взрывы в столице Адыгеи: их слышали в районе аэродрома

Какие детали взрывов в Таганроге и Волгограде

О громком взрыве в российском Волгограде, что более чем в 300 километрах от украинской границы, сообщили около 23:38, по местному времени. По данным очевидцев, там сработали все сигнализации на автомобилях и пошел дым.

Одна из местных жительниц также поделилась видео, где она зафиксировала эти взрывы и дым. В то же время в местной власти пока не комментировали, что именно произошло в Волгограде.

В Волгограде слышали взрыв и видели дым: смотрите видео

Почти в то же время громко было и в Таганроге в Ростовской области России. Жители жаловались о взрыве в центральной части города, эти звуки также слышали и в нескольких соседних районах.

Российские пропагандисты также распространяют видео, где, скорее всего, зафиксирован взрыв в Таганроге на камерах видеонаблюдения.

В Таганроге также было громко: смотрите видео

Интересно, что отдельные пользователи писали, что в Таганроге, вероятно, мог упасть российский дрон типа "Герань" или "Шахед". Интересно, что именно в это время оккупанты запустили по нашему государству свои ударные дроны-камикадзе.



В Таганроге мог упасть российский дрон-камикадзе / Фото из российских телеграм-каналов

К слову, в российской Рязани 4 декабря был "хлопок" на авиабазе "Дягилево". Там базируются стратегические бомбардировщики и самолеты-заправщики врага, а рядом расположен авиационный ремонтный завод.