Там навіть спрацювали сигналізації в автівках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Які деталі вибухів у Таганрозі та Волгограді

Про гучний вибух у російському Волгограді, що за понад 300 кілометрів від українського кордону, повідомили близько 23:38, за місцевим часом. За даними очевидців, там спрацювали всі сигналізації на автівках і пішов дим.

Одна з місцевих жительок також поділилася відео, де вона зафіксувала ці вибухи та дим. Водночас у місцевій владі поки не коментували, що саме сталося у Волгограді.

У Волгограді чули вибух і бачили дим: дивіться відео

Майже в той самий час гучно було і в Таганрозі у Ростовській області Росії. Жителі бідкалися про вибух у центральній частині міста, ці звуки також чули і в кількох сусідніх районах.

Російські пропагандисти також ширять відео, де, швидше за все, зафіксовано вибух у Таганрозі на камерах відеоспостереження.

У Таганрозі також було гучно: дивіться відео

Цікаво, що окремі користувачі писали, що у Таганрозі, ймовірно, міг впасти російський дрон типу "Герань" або "Шахед". Цікаво, що саме в цей час окупанти запустили по нашій державі свої ударні дрони-камікадзе.



У Таганрозі міг впасти російський дрон-камікадзе / Фото з російських телеграм-каналів

До слова, у російській Рязані 4 грудня була "бавовна" на авіабазі "Дягілєво". Там базуються стратегічні бомбардувальники та літаки-заправники ворога, а поруч розташований авіаційний ремонтний завод.