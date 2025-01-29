В Тверской области из-за удара БПЛА произошел пожар на станции для перекачки нефти, – СМИ

Ночью ВСУ, вероятно, атаковали станцию для перекачки нефти в Тверской области России. Враги сообщают, что в ночь на 29 января там сбили несколько украинских БПЛА.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ. На станции в результате атаки произошел пожар.

Смотрите также Путин планирует новую фазу войны: какую провокацию могут готовить прямо под боком у Украины

Ночью Тверскую область атаковали неизвестные дроны

Как сообщили в сети, около 01:00 в Андреапольском районе Тверской области было уничтожено 6 беспилотников, которые Украина якобы запустила по НПС "Транснефть-Балтика". Неподалеку объекта раздавались взрывы, а падение обломков вызвало возгорание. Среди сотрудников пострадавших нет.

Пожар потушили через несколько часов. О последствиях атаки на предприятие пока не сообщается.

Местные власти сообщают, что прошлой ночью Тверскую область атаковали 29 БПЛА, которые пыталась сбить российская ПВО.

Масштабная атака по территории России

29 января украинские дроны уже успели атаковать несколько регионов России. Противник заявил, что ночью было "перехвачено и сбито" 104 БПЛА в 9 областях. Дроны атаковали Тверскую, Брянскую, Ленинградскую, Курскую, Смоленскую, Белгородскую, Калужскую и Ростовскую области.

Под удар, в частности, попал нефтеперерабатывающий завод под Нижним Новгородом, принадлежащий компании "Лукойл", и другие объекты, которые важны для обеспечения российских войск.