Взрывы услышали в Черкассах

В окрестностях Черкасс были слышны взрывы. В области фиксировали угрозу ударных БпЛА врага.

Об этом сообщили в Суспільному, пишет 24 Канал. Воздушная тревога продолжается еще в нескольких регионах Украины.

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Дроны в Черкасской области 10 января: что известно о ночной атаке

В Черкасской области объявляли воздушную тревогу в Черкасском и Золотоношском районах. Это произошло в 02:36 ночью 10 января.

Перед тем Воздушные силы информировали о движении ударных беспилотников врага в направлении региона. А менее чем через час СМИ и местные сообщества написали о взрывах, которые были слышны в окрестностях областного центра, города Черкассы.

Скорее всего говорится о работе сил противовоздушной обороны. Однако официальных сообщений от представителей власти по этому поводу на момент публикации не было.

Заметим, примерно в это же время, чуть раньше, стало известно, что в Киеве и Киевской области работали силы ПВО по вражеским БПЛА. Об этом написали в столичной военной администрации. Впоследствии там написали и о попадании обломков дрона в многоэтажку (к счастью, без пострадавших).

Подчеркиваем – во время воздушной тревоги и до ее завершения нужно находиться в укрытии или в другом безопасном месте.